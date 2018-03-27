Şebnem Ferah, 5 yıllık albüm sessizliğini yakında bozacağını duyurdu. Ünlü rock’çı hayranlarına müjdeyi sosyal medyada verdi.

HT Magazin'in haberine göre, yeni albümünün stüdyo çalışmalarını tamamladığını belirten Ferah, albüm ismini de açıkladı: ‘Parmak İzi’. Şarkıcı, albümün çıkış tarihiyle ilgili ise bilgi vermedi.