Şebnem Schaefer avukatından parasını geri alacak

Avukatlığını yaptığı dönemde İbrahim Fırat'ın görevinin gerekliliklerini yerine getirmediği halde kendisinden haksız kazanç elde ettiğini ileri süren Schaefer, eski avukatı Fırat'a 90 bin TL'lik alacak davası açmıştı.

Sabah’ın haberine göre, Fırat'ın 47.183 TL ödemesine karar verildi.