Seçim 2018: Cumhurbaşkanı adayları kampanyalarında Twitter'ı ne kadar etkin kullanıyor?

Türkiye'de medyanın tüm partilere ve adaylara eşit sürede yer vermediği eleştirisini yapan muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adayları kampanyalarını büyük oranda sosyal medya üzerinden yürütüyor.
Twitter verilerine göre muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla paylaşım yapıyor ve paylaşımlarda Erdoğan'a kıyasla daha az resmi bir dil kullanıyor.
Bir ay içinde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Erdoğan'dan 5 kat fazla tweet attı.
Veriler, 4 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 6 cumhurbaşkanı adayının RT edilen (tekrarlanan) tweetleri hariç yaptıkları tüm paylaşımları içeriyor.
Sosyal medya Türkiye'de en büyük bilgi ve haber kaynaklarından biri oldu.
Dijital veri ajansları We Are Social ve Hootsuite'in 2018'i inceledikleri ortak raporlarına göre Türkiye'de yaklaşık 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var.
Reuters Institute'ün yaptığı bir ankete göre katılımcıların yüzde 67'si bir önceki hafta ana haber kaynakları olarak sosyal medyayı kullandıklarını söyledi.
Aynı raporda, 18-24 yaş arası Türklerin yüzde 25'inin ana haber kaynağı olarak sosyal medyayı tercih ettikleri belirtiliyor.
Milliyet gazetesinin haberine göre Türkiye'nin 59 milyon seçmeninden 10 milyonu 18-27 yaş aralığında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 milyon Twitter takipçisi var. Erdoğan, Türkiye'de en çok takipçi sayısı olan ikinci kişi. İlki ise komedyen Cem Yılmaz.
Bir aylık sürede Erdoğan kişisel hesabından 76 tweet attı, çoğu da kampanyalarıyla ilgili resmi bir dille atılan mesajlardı.
Erdoğan'ın en çok etkileşim alan mesajlarından biri, sahurda öğrencilerle çektirdiği görüntüleri paylaştığı tweet oldu.
https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1002335787428397057
Erdoğan gibi muhalif cumhurbaşkanı adayları da seçim mitinglerini ve konuşmalarından sözleri Twitter hesaplarından paylaşıyor.
Muhalif adaylar gündeme dair de yorumlar yapıp daha rahat bir dil kullanıyor.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Twitter'da 4 milyondan fazla takipçisi var. İnce, adaylığının resmi olarak açıklandığı 4 Mayıs'tan sonraki bir aylık süreçte 203 tweet attı.
Muharrem İnce, siyasetin yanı sıra futbol dâhil farklı konularda da yorumlar yapıyor.
İnce, seçim kampanyalarına adil olarak yer verilmediğini protesto için de Twitter'ı kullanıyor.
https://twitter.com/vekilince/status/999762647645114368
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için ise Twitter tek iletişim yolu.
Kasım 2016'dan bu yana "terör suçlamaları" nedeniyle tutuklu bulunan Demirtaş atacağı tweetleri avukatlarıyla paylaşıyor, bu da çoğu zaman yanıtların gecikmesine neden oluyor.
Selahattin Demirtaş, Aralık 2010'da Twitter'a girdi. Takipçi sayısı 1,65 milyon. Tutuklanmasından sonra bir sene sessiz kalan Twitter hesabını Eylül 2017'de cezaevinden yeniden kullanmaya başladı. Tweet atmasıyla cezaevindeki hücresinde cep telefonu araması yapıldı.
Demirtaş 30 Eylül 2017'de "Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi" mesajı attı.
https://twitter.com/hdpdemirtas/status/993928089821503488
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunun duyurulduğu 4 Mayıs'tan sonraki bir ay içinde attığı tweet sayısı ise 116.
Sosyal medyayı resmi seçim kampanyası için de kullanan Demirtaş takipçilerine doğrudan da yanıtlar veriyor, çoğu zamanda esprili bir dil ve emojiler kullanılyor.
Twitter'ı en fazla kullanan aday Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise adaylar arasında Twitter'ı en fazla kullanan isim.
Ülke çağında düzenli olarak seçim mitingleri düzenleyen Akşener en çok izlenen televizyon kanallarında çok sık görülmüyor.
https://twitter.com/meral_aksener/status/1001824512487419906
Akşener, 4 Mayıs'tan bu yana 372 tweet attı, programıyla ilgili güncellemeler ve gündeme ilişkin yorumlar paylaştı.
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek de Twitter kullanıyor.
https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1003962892817924096
Karamollaoğlu'nun 247 bin takipçisi var ve bir ayda 138 tweet attı. Resmi bir dil kullanmamaya özen gösteren Karamollaoğlu bir karikatür bile paylaştı.
Perinçek'in 204 bin takipçisi var ve yalnızca 89 tweet attı. Yine bu rakam atılan tweetler açısından Erdoğan'ın 2 katı. Perinçek daha çok başkalarının tweetlerini RT ediyor.
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