Seçim 2018: Gaziantep'te muhalefet AKP'nin meclis sandalyelerinin peşinde

- BBC

Türkiye'nin en büyük ihracat ve sanayii şehirlerinden biri olan Gaziantep'te 24 Haziran seçimleri öncesi kampanyalarla, muhalif partiler AKP'den sandalye kapma yarışında.

Şehirdeki genel kanı yine sandıktan AKP'nin birinci çıkacağı yönünde ama seçmen, de 1 Kasım 2015'e kıyasla daha çeşitli ve renkli geçen bu seçim kampanyaların biraz daha kaygan bir zeminde.

AKP, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Gaziantep'te oyların yüzde 61,6'sını alarak sekiz milletvekili çıkarmıştı. CHP ise yüzde 16,3'le mecliste iki, HDP ile MHP de birer sandalyeye sahip oldular.

Gaziantep'te seçimde 12 olan milletvekili sayısı, anayasa değişikliğiyle 24 Haziran'da 14'e çıkıyor.

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CHP: Bu sefer farklı olacak

CHP de bu seçimde eski kalesini yeniden fethetmeyi hedefliyor. Çalışmaları da cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye destek toplamaya yoğunlaşıyor.

CHP İl Başkanlığı'nda bayramlaşmaya gelen kalabalığın ilgisi yoğun. Bina önü kalabalık. Bu ilgi CHP'nin 3. sıra milletvekili adayı Hüseyin Yalçın için de şaşırtıcı:

"Partimizde yaklaşık 13 yıldır yönetimdeyim. Her bayrama da katılırım, ilk defa böyle izdiham yaşandı. Bu da son dönemdeki siyasal hareketin, dip dalga dediğimiz olayın bir yansımasıdır. CHP bu sefer çok farklı bir oy alacak. İlk defa böyle bir şey görüyorum" diyor.

Gaziantep sokaklarında çoğunluk AKP'li ama birkaç CHP seçmeni de "Acaba bu defa gerçekten farklı mı olacak?" diyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1008311660455563264

CHP milletvekili adayı Hüseyin Yalçın saha çalışmaları ve izlenimlerinden yola çıkarak "bu seçimlerde AKP'den CHP'ye geçiş olabilir" diyor. İkinci turda Muharrem İnce ile Erdoğan'ın kalması durumunda, HDP'lilerin de oyunu alacaklarını söylüyor:

"HDP'liler de barajı aşacaklar. İkinci turda yüzde 99'u Muharrem İnce'ye oy verecek. Biz bunu sahada görüyoruz."

Yalçın, ekonomik durumun kötüleşmesi nedeniyle 'siftah etmeden kapatan esnaflar' olduğunu ve onların 'oyunun da AKP'den kopabileceğini' söylüyor. Yalçın'la görüşme öncesi konuştuğum esnaf da aynı cümleyi kurdu, "Siftah yapmadan kepenk kapatıyoruz" dediler.

Ama oylarının sahibi yine AKP, çünkü "değişimden korktuklarını, yeni gelecek iktidarın hangi kaynaklarla, nasıl bir fayda sağlayacaklarını bilmediklerini" söylüyorlar.

Bu belirsizlik de ekonomik açıdan zaten beli bükük olan Gaziantep esnafını ve istikrar arayışında olan sanayicileri de 'değişime' mesafeli tutuyor.

- Getty Images

CHP adayı Yalçın, bu seçmenleri de ikna edeceklerini söylüyor:

"Değişimden korkan kesime ne yapacağımızı anlatmalıyız. Ticaret yapacağın ülkelerle düşman olmuşsun. Öncelikle bunlarla el sıkışacaksın, dost olacaksın. Hukuk güvenliğini sağlayacaksın. Yabancı yatırımcı hukuk güvenliği olmayan yere yatırım yapmaz.

"Mesela Suriye. Gaziantep'in Suriye ile yıllık ticareti 1 milyar dolardı. Şimdi ne oldu? Bitti. Şimdiki hükümet tekrar dost olmaz."

BBC Türkçe'nin görüşmek istediği AKP milletvekili adaylarından bazıları yoğun programları nedeniyle vakit ayıramayacaklarını söyledi, bazıları telefon çağrılarına yanıt vermedi, Gaziantep AKP İl Teşkilatı da vekil adaylarının programları nedeniyle müsait olmadığını belirtti.

AKP'nin 1. sıra milletvekili adayı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül.

Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmalarını ve buluşmaları sıklıkla Twitter hesabından paylaşıyor:

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1007981211485196289

https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1007594812055441409

AKP muhalefetin ekonomi eleştirilerine 'projeler ve yatırımlarla' karşılık veriyor. Yerel basının aktardığına göre Gül, 31 Mayıs'taki bir törende "Gaziantep'imize 30 milyar üzerinde yatırımlar yaptık. Bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Haziran'ın ilk haftası Gaziantep'e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da şehre 668 milyon TL'lik yatırım yapılacağını söyledi.

Yine yerel basının haberine göre AKP Gaziantep milletvekili ve 24 Haziran'da da 4. milletvekili adayı olan Nejat Koçer TL'deki değer kaybı ve ekonomideki hareketlilik için "Algı operasyonu. Ekonomisi kötü olan Türkiye'de hiç ihracat artışı olur mu?" dedi ve 'ekonomideki kötü gidiş söylerinin tamamen dış güçlerden ve Türkiye düşmanlarından kaynaklandığını' söyledi.

Koçer'in 'dış güçler' atfı, Gaziantep'te AKP'li seçmenin de sıklıkla dilinde.

Esnafa göre dolardaki yükselişin nedeni dış güçler

Bakırcılar Çarşısı'nda aktarlık yapan Eren Yıldız da AKP seçmeni, "İlk seçimde olmazsa bile ikinci turda büyük ihtimal Erdoğan gelir. Bizden biri halktan biri" diyor.

TL'deki değer kaybı işlerini olumsuz etkilemiş, "ama sorumlu dış güçler":

"İşim baharat üzerine, ürünlerin çoğu yurt dışından geliyor. Dolar'ın yükselişiyle fiyatlarımız ortalama yüzde 30 arttı. Ama zam yapmadık. Çok olumsuz etkilendik."

"Bunun sorumlusu Erdoğan değil, onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle dış güçler, Amerika olsun, İsrail olsun. Dolarını yükselmesi en çok zengine yaradı. Seçimden sonra doların fiyatı büyük ihtimal düşecek. Ama bize yansıması uzunu sürecek."

Dövizle ilgili şikayetler sürekli dile getiriliyor. Emekli Mehmet Eftal da AKP seçmeni, yine AKP'ye verecek.

Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs'ta Erzurum mitinginde yaptığı "Yastığın altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" çağrısını dinleyip dolarını TL'ye yatırmış, şimdi pişman:

"Dolarınız varsa TL'ye yatırın dedi, gittik yatırdık. Ama bu sefer TL düştü. Günlük yevmiyem 40'sa, 20'ye düştü. Diyelim arkadaştan 100 dolar aldım, aldığımda 3 liraydı oldu 8 lira. 10 lira oldu diyelim nasıl ödeyeceğim. Hem huzursuz oluyorum, hem iş bulamıyorum, hem mahcup oluyorum."

"Orada bir yanlış var, bizi ona iteledi. O konuda yanlış yaptı" diyor ama 'Erdoğan'ın sorumlu olmadığını, oyunu yine Erdoğan'a vereceğini çünkü değişimin daha iyi bir iktidar getirmeyeceğini' düşünüyor.

İyi Parti: Kitlemiz değişim isteyenler

Seçimlere ilk defa girecek İYİ Parti ise 'Hangi partinin seçmenini hedefledikleri' sorusuna "değişime ihtiyaç olduğunu fark eden seçmenler" cevabını veriyor.

Gaziantep İYİ Parti 2. sıra milletvekili adayı Mehmet Can Tuğsuz, "Gaziantep'te beklenmedik bir değişim beklentisi ve değişim isteği var. Bunu sahada görüyoruz" diyor:

"Merkez parti olduğumuz için bütün siyasi görüşteki insanlar çalışıyor bizimle. Burada herkese kapı açık. Yeter ki vatansever insanlar olsunlar, Türkiye'de artık bir değişime ihtiyaç olduğunu fark etmiş insanlar olsunlar."

HDP: 7 Haziran benzeri bir durum olabilir

HDP'nin 24 Haziran'dan beklentisi ise "7 Haziran" benzeri bir durum. 7 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP iki milletvekili çıkarmıştı, seçimlerin yenilendiği 1 Kasım'da ise bu sayı bire düştü.

Gaziantep HDP 2. sıra milletvekili adayı Berivan Özpolat Şimşek, seçim çalışmalarında kısıtlamalar ve engellerle karşılaştıklarını ama buna rağmen olumlu tepkiler aldıklarını anlatıyor:

"Bu seçimlerde AKP'nin 16 yıllık iktidarından rahatsız olan taban ve çok farklı kesimler HDP'ye barajı aştırma konusunda bir sorumluluk duyduklarını söylüyorlar. Aleni bir çalışma yürütmek konusunda korktukları için kendilerini geri çekiyorlar.

"Haksız da sayılmazlar. HDP'nin baraj altında kalması durumunda demokratikleşmeye, insan haklarına, eşitliğe ilişki alanda siyaset yapan herkesin tutuklanmak, işten atılmak, ekmeğiyle oynanması gibi kaygıları var."

Muhalefet partilerinden Saadet Partisi de bu seçimde birinci sıradan Ahmet Faruk Ünsal'ı gösterdi.

Ünsal, AKP'nin kurucularından ve MazlumDer'in eski başkanı. 22. dönem AKP Adıyaman milletvekili olarak meclisteydi. Çözüm sürecinde de Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldı.

Vatan Partisi'nin de ilk sırasında iktisatçı Mehmet Bedir Gül var.

MHP'den de eski ilk başkanı Ali Muhittin Taşdoğan birinci sıradan aday. Geçen seçimlerde MHP'nin Gaziantep'ten birinci sırada meclise soktuğu Ümit Özdağ, kurucularından olduğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak İstanbul'dan milletvekili adayı.

MHP'nin oy oranlarının da önceki seçimden farklı olacağı konuşuluyor.

Gaziantep'te birçoklarına göre 24 Haziran seçimlerinde sonucu kaygan zemindeki seçmenlerin eğilimi belirleyecek.

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