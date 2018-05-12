Seçim güvenliği yasası 24 Haziran öncesi görüşülecek

CHP, bir süre önce seçim Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un seçim güvenliğine ilişkin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.
HABERTÜRK’ün yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre AYM, CHP’nin yaptığı başvuruyu 24 Haziran’dan önce karara bağlayacak. AYM raportörünün dosya üzerindeki incelemesinde sona yaklaştığı, yasanın bazı hükümleri yönünden iptalini isteyebileceği belirtildi.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, AYM Genel Kurulu, söz konusu raporun tamamlanmasının ardından dosyayı esastan ele alacak. AYM’nin vereceği olası iptal kararı 24 Haziran seçimlerini de yakından ilgilendirecek.
İPTALİ İSTENEN HÜKÜMLER
Yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler özetle şöyle:
-Aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
-Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının talebiyle sandıkların taşınması, sandık bölgelerinin birleştirilmesi, seçmen listelerinin karma düzenlenmesi,
-Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
-Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
-Sandık düzenini bozmaya çalışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine yasal işlem yapılması,
-Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde (kasıtlı konulduğu belirlenemeyen) leke veya çizik bulunan zarfların geçerli sayılması,
-Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan ancak sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş oy pusulasının geçerli sayılması.
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