Üstte göreceğiniz 4'lü menüde il il referandum sonuçlarını bulabileceğiniz İLLER bölümünde 81 ilin tamamındaki oy oranlarını, BÖLGELER sekmesinden 'Evet' ve 'Hayır' oylarının 7 coğrafi bölgede ulaştığı oranları, YURTDIŞI menüsünden ise 67 gümrük kapısında kullanılan oyların sonuçlarını, gurbetçi vatandaşların oy kullandığı 57 ülkede yaptığı 'Evet' ve 'Hayır' tercihlerini ayrı ayrı görebilecek, gümrük kapılarında ve yurtdışındaki toplam tercihi analiz edebileceksiniz. Bir yandan seçim sonuçlarını takip ederken diğer yandan TÜM SEÇİMLER sekmesini tıklayarak 1991 yılından bugüne kadar yapılmış olan tüm genel ve yerel seçimler, halk oylamaları, cumhurbaşkanlığı seçimini en detaylı şekilde inceleyip bugünkü seçimlerle kıyaslayabilirsiniz. Oylanan Anayasa her an elinizin altında Bu arada Haberturk.com'un Referandum sayfalarında dolaşırken, istediğiniz her an, oyladığınız Anayasa değişikliğini madde madde inceleyebileceğiniz, YSK'nın oy kullanırken dikkat edilmesini gerekenleri açıkladığı uygulamalı videosunu izleyebileceğiniz haberimizi Referandum ana sayfasından tıklayıp okuyabilirsiniz. Haberi şimdi okumak için tıklayın Ya da bu analizi size sunmayı bize bırakırsınız. Nasıl mı? Anayasa Değişikliği Referandum ana sayfasında Türkiye Geneli Geçmişe Dönük Oranları grafiğinde 2014 İl Genel Meclisi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 2017 Referandumu sonuçlarının karşılaştırmasını görebileceksiniz. Referandumda oy tercihini açıklamış olan partilerin bloklara bölündüğü bu grafikte, önceki 4 oylamaya göre her bir bloğun trendini kendi içinde ve karşı blokla karşılaştırmalı halde değerlendirebileceksiniz. Böylece 'Evet' ve 'Hayır' bloklarının kazandığı veya kaybettiği oy oranlarına yönelik kendi değerlendirmenizi de yapabileceksiniz. Aynı grafiğe İLLER bölümüne tıkladığınızda; seçtiğiniz il bazında da ulaşabileceksiniz. Örneğin Adana ilini seçtiğinizde Adana'nın geçmişte verdiği oylar ile referandumdaki tercihini kıyaslayabilecek, böylece grafikte yer alan tüm seçim sonuçlarını tek grafik üzerinden değerlendirebileceksiniz.

Biraz daha derine inmeye hazır mısınız? Diyelim ki bir ilin hangi ilçesinin hangi tercihi yaptığını görmek istiyorsunuz. Her ilin ilçelerindeki sandık sonuçlarını inceleme imkanı bulacaksınız. Aynı sayfada o ilin genelindeki toplam seçmen sayısı, kullanılan oy sayısı, açılan sandık sayısı, açılan sandık oranı, katılım ve geçerli oy oranı gibi tüm bilgileri de saniye saniye takip edebileceksiniz. Her yeni sandık açıldığında buradaki rakamlar da an be an değişecek. İllerle ilgili verileri Anayasa Değişikliği Referandum ana sayfasında bulunan İLLER sekmesine tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi, bu sayfada yer alan Türkiye haritası üzerinden istediğiniz ili seçerek de aynı sayfaya gidebileceksiniz.BÖLGELER sekmesine tıkladığınızda ise Türkiye'nin 81 ilini kapsayan 7 coğrafi bölgesini aynı tablo içerisinde görebileceğiniz gibi, her bir bölgeye tıklayarak o bölgedeki illeri karşılaştırmalı olarak da analiz edebileceksiniz.