Referandum için oyunu veren Türkiye artık ülke genelinde sonuçları beklemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre, saat 21:00'a kadar sandık sonuçları açıklanamayacak. Fakat elbette bu saat YSK tarafından saat 18:00'dan sonra herhangi bir saatte öne de alınabilir. Peki sonuçlar gelmeye başladığı saniyeden itibaren Haberturk.com'un seçim sayfalarından referandum sonuçlarını nasıl takip edebileceksiniz?



Anayasa Değişikliği Referandumu sayfamız sizi Haberturk.com açılış sayfasının en üst kısmında özet bir menüyle karşılayacak. Bu menüde Türkiye genelindeki 'Evet' ve 'Hayır' oylarının toplam sayıları ile oranları, toplam ve açılan sandık sayısı, toplam seçmen sayısı ve toplam sayılan oy sayısı, seçime katılım oranı, geçerli oy sayısı ve Türkiye haritası üzerinde açılan sandık oranı yer alacak.









Menünün herhangi bir yerine tıkladığınızda ise başka hiçbir yerde bulamayacağınız en detaylı veriler, grafikler, analizlerin yer aldığı Anayasa Değişikliği Referandumu analiz sayfasına ulaşacaksınız. İşte burası neyi merak ediyorsanız en ince detayına kadar bulacağınız yer.

Üstte göreceğiniz 4'lü menüde il il referandum sonuçlarını bulabileceğiniz İLLER bölümünde 81 ilin tamamındaki oy oranlarını, BÖLGELER sekmesinden 'Evet' ve 'Hayır' oylarının 7 coğrafi bölgede ulaştığı oranları, YURTDIŞI menüsünden ise 67 gümrük kapısında kullanılan oyların sonuçlarını, gurbetçi vatandaşların oy kullandığı 57 ülkede yaptığı 'Evet' ve 'Hayır' tercihlerini ayrı ayrı görebilecek, gümrük kapılarında ve yurtdışındaki toplam tercihi analiz edebileceksiniz.







Bir yandan seçim sonuçlarını takip ederken diğer yandan TÜM SEÇİMLER sekmesini tıklayarak 1991 yılından bugüne kadar yapılmış olan tüm genel ve yerel seçimler, halk oylamaları, cumhurbaşkanlığı seçimini en detaylı şekilde inceleyip bugünkü seçimlerle kıyaslayabilirsiniz.



Oylanan Anayasa her an elinizin altında Bu arada Haberturk.com'un Referandum sayfalarında dolaşırken, istediğiniz her an, oyladığınız Anayasa değişikliğini madde madde inceleyebileceğiniz, YSK'nın oy kullanırken dikkat edilmesini gerekenleri açıkladığı uygulamalı videosunu izleyebileceğiniz haberimizi Referandum ana sayfasından tıklayıp okuyabilirsiniz. Haberi şimdi okumak için tıklayın



Ya da bu analizi size sunmayı bize bırakırsınız. Nasıl mı?

Anayasa Değişikliği Referandum ana sayfasında Türkiye Geneli Geçmişe Dönük Oranları grafiğinde 2014 İl Genel Meclisi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 2017 Referandumu sonuçlarının karşılaştırmasını görebileceksiniz. Referandumda oy tercihini açıklamış olan partilerin bloklara bölündüğü bu grafikte, önceki 4 oylamaya göre her bir bloğun trendini kendi içinde ve karşı blokla karşılaştırmalı halde değerlendirebileceksiniz. Böylece 'Evet' ve 'Hayır' bloklarının kazandığı veya kaybettiği oy oranlarına yönelik kendi değerlendirmenizi de yapabileceksiniz.







Aynı grafiğe İLLER bölümüne tıkladığınızda; seçtiğiniz il bazında da ulaşabileceksiniz. Örneğin Adana ilini seçtiğinizde Adana'nın geçmişte verdiği oylar ile referandumdaki tercihini kıyaslayabilecek, böylece grafikte yer alan tüm seçim sonuçlarını tek grafik üzerinden değerlendirebileceksiniz.



