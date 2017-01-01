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2017 Anayasa Değişikliği Referandumu
SEÇİM HABERLERİ

Harita üzerindeki dağılım diğer seçimlere göre nasıl oldu?

2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda oylar sayılmaya devam ediyor. İşte son 3 seçim sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo

16 Nisan 2017 Pazar, 18:29:47 Güncelleme: 18:53:30

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda sandıklar hızla açılıyor. 

2014 İl Genel Meclis seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım Gene Seçimlerindeki AK Parti ve MHP'nin harita üzerinde önde görüldüğü illerde 'Evet' oyları ağır basarken, kıyı kesimlerde 'Hayır' oyları önde gidiyor. 

Bazı illerde ise Evet - Hayır oyları büyük farklılık gösteriyor. 

İşte Türkiye'nin son 3 seçim sandık sonuçları ve ortaya çıkan tablo:

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU


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- Bitlis'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 46.2 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 59. 70 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin oy oranı yüzde 40.30'da kaldı.

- Elazığ'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 81 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 71,84 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. - Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin oy oranı yüzde 28,16'da kaldı.

- Giresun'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 76,6 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), 16 Nisan 2017 halk oylamasında da yüzde 61,75 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

2015 1 KASIM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI


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2015 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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2014 İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI

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