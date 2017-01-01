16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
2017 Anasaya değişikliği referandum
SEÇİM HABERLERİ

2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda dikkat çeken sonuç!

Uşak ve Bitlis'te 'Hayır cephesi' ve 'Evet cephesi'nin oyları değişti. AK Parti'nin 1 Kasım 2015'te 1. çıktığı Uşak'ta 'Hayır', 1 Kasım'da AK Parti aleyhine sonuç çıkan Bitlis'te ise 'Evet' önde gidiyor

16 Nisan 2017 Pazar, 19:57:00 Güncelleme: 20:18:47

Uşak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 32,9 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,97 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 236 bin 707 seçmenin 840 sandıkta oy kullandığı Uşak'ta oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 122 bin 853 "hayır", 109 bin 88 "evet" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 64,78, "hayır" cephesinin ise yüzde 32,9 oy aldığı Uşak'ta halk oylaması sonuçlarına göre, hayır cephesi yüzde 52,97, evet cephesi ise yüzde 47,03 oy aldı.

UŞAK'TA SEÇİM SONUÇLARI

EVET CEPHESİ

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,5
Oy oranı: Yüzde 64,78

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 47,03

HAYIR CEPHESİ

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 90,5
Oy oranı: Yüzde 32,9

16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 52,97

BİTLİS DE DEĞİŞTİ

Bitlis'te ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 46.2 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 59.70 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin (HDP, CHP, Saadet Partisi) oy oranı yüzde 40.30'da kaldı.

Bitlis'te katılımın yüzde 81.3 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 46.2 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 59.70'e yükseldi.

1 Kasım seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden oluşan "Hayır Cephesi'' yüzde 51.7 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 40.30'da kaldı.

NOT: Öte yandan şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre; diğer illerle bu orantıda bir değişiklik bulunmuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Harita üzerindeki dağılım diğer seçimlere göre nasıl oldu?
SEÇİM HABERLERİ

Harita üzerindeki dağılım diğer seçimlere göre nasıl ...
Sandık başında gözaltına alındılar
SEÇİM HABERLERİ

Sandık başında gözaltına alındılar
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

Türkiye tercihini yaptı! 48 ilde 'Evet', 33 ilde 'Hayır' önde. ...
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

Referandum sonrası 3 kritik adım
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM
Harita üzerindeki dağılım diğer seçimlere göre nasıl oldu?
SEÇİM HABERLERİ

HARİTA ÜZERİNDEKİ DAĞILIM DİĞER SEÇİMLERE GÖRE NASIL OLDU?
Sandık başında gözaltına alındılar
SEÇİM HABERLERİ

SANDIK BAŞINDA GÖZALTINA ALINDILAR
2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda dikkat çeken sonuç!
SEÇİM HABERLERİ

DİKKAT ÇEKEN SONUÇ! SADECE BU İKİ İLDE...
Referandum sonuçları Haberturk.com farkıyla izlenir!
SEÇİM HABERLERİ

TÜRKİYE TERCİHİNİ YAPTI! 48 İLDE 'EVET', 33 İLDE 'HAYIR' ÖNDE...