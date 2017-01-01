2017 Anayasa Değişikliği Referandumu'nda dikkat çeken sonuç!

Uşak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 32,9 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,97 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Anayasa değişikliği halk oylaması için 236 bin 707 seçmenin 840 sandıkta oy kullandığı Uşak'ta oy sayım işlemleri tamamlandı.

Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 122 bin 853 "hayır", 109 bin 88 "evet" oyu çıktı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 64,78, "hayır" cephesinin ise yüzde 32,9 oy aldığı Uşak'ta halk oylaması sonuçlarına göre, hayır cephesi yüzde 52,97, evet cephesi ise yüzde 47,03 oy aldı.

UŞAK'TA SEÇİM SONUÇLARI



EVET CEPHESİ



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90,5

Oy oranı: Yüzde 64,78



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 47,03



HAYIR CEPHESİ



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90,5

Oy oranı: Yüzde 32,9



16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 52,97

BİTLİS DE DEĞİŞTİ

Bitlis'te ise 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 46.2 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 59.70 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin (HDP, CHP, Saadet Partisi) oy oranı yüzde 40.30'da kaldı.

Bitlis'te katılımın yüzde 81.3 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti, MHP, BBP'den oluşan "Evet Cephesi" yüzde 46.2 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 59.70'e yükseldi.

1 Kasım seçimlerinde CHP, HDP ve Saadet Partisi'nden oluşan "Hayır Cephesi'' yüzde 51.7 oy alırken, bu oran halk oylamasında yüzde 40.30'da kaldı.

NOT: Öte yandan şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre; diğer illerle bu orantıda bir değişiklik bulunmuyor.