Gazete Habertürk'te Esra Nehir'in haberine göre; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarından yapılan dezenformasyonlara karşı, “Sosyal medya şirketlerine çok önemli görevler düşüyor. Şeffaf olmalılar, manipülasyonları engellemeliler, kişisel verilerin yanlış ellere geçmesini engellemeliler. Bu mecradan oluşacak yanlışlıkların önüne geçmeliler. Bunu özellikle istirham ediyorum” dedi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nda (BTK) düzenlenen 12. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nda konuşan Arslan, seçim gecesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı eşgüdüm içinde çalışılması için tüm kamu kurumları ve bakanlıklarda irtibat noktaları belirlendiğini söyledi. Seçim günü siber saldırıların olabileceğini belirten Arslan, “Adeta teyakkuzdayız, 7/24 görevimizin başındayız. Bütün bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının da 7/24 teyakkuzda olması, görevlerinin başında bulunması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu kadar hayatımıza giren internetle ilgili gerekli tedbirleri almazsak ülkemiz, ülke insanımız zarar görür” diye konuştu. ‘BİLGİSAYARLARIN % 45’İ SALDIRI ALTINDA’ Türkiye’nin dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Arslan, Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 45’inin siber saldırıya uğradığını belirtti. Arslan, “Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkıyoruz” dedi.

‘SEÇMEN DAVRANIŞLARINI ETKİLEMEYİN'

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan özellikle sosyal medya üzerinden seçimleri etkilemek ve seçmen davranışını manipüle etmek amaçlı içeriklerin yayıldığını gözlemlediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Başta sosyal medya şirketleri olmak üzere tüm internet aktörlerini, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmaları konusunda azami gayret göstermeye, vatandaşların yalan haber ve dezenformasyon içeriklerini daha kolay bir şekilde bildirebilecekleri mekanizmalar geliştirmeye, kendi platformları üzerinden seçimleri ve seçmen davranışlarını manipüle etme amaçlı yürütülen girişimlere karşı gerekli önlemleri zamanında almaya ve Türkiye’de icra ettikleri faaliyetler konusunda şeffaf olmaya davet ediyoruz.”