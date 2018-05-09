Erken seçim öncesinde adres değişikliği işlemini tamamlayarak oy kullanmakta problem yaşamak istemeyen vatandaşlar, bu işlemi nasıl yapacağını öğrenmek için harekete geçti. İnternet üzerinden sorunun yanıtını araştıran vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya e-Devlet vasıtasıyla işlemlerini yapabilecekler. Peki adres değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği nereden yapılır? İşte seçim öncesinde adres değişikliği yapma...

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SON TARİH



Oy kullanmak için adres değişikliği yapacaklar için Mayıs ayının 12'Si son gün. Hafta sonu da işlemlerin bitirilebilmesi için nüfus müdürülükleri açık olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün twitter'dan yaptığı açıklama şöyle; "Yüksek Seçim Kurulunun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda; 05.05.2018 cumartesi, 06.05.2018 pazar ve 12.05.2018 cumartesi günleri İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri mesai saatleri içinde hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Yeni taşınan veya uzun süredir ikametgahını yeni adresine taşımamış olan vatandaşlar, 24 Haziran öncesinde bu işlemi tamamlamadığı takdirde oy kullanamayacak.

Seçmen listeleri açıklanmadan önce ikametgahınızı değiştirirseniz mağdur olmaz, güncel ikametgahınıza uygun bir adreste oy kullanabilirsiniz.

Ayrıca yeni taşındığınız konutta (il, ilçe fark etmeksizin) ikametgah bildirme süreniz vardır. Bu süre yasa ile belirlenmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkmatgah değiştirmek için bağlı olduğunuz Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınız. Adres değişikliği yapılırken beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez. Ancak adres bildirimi yaptıktan sonra sizinle beraber yaşayanlar varsa onlarla da başvuruya gitmeniz gerekiyor. Yani boş bir adres için ikametgah bildirimi yapmak için tek başınıza gidebilirsiniz. Ancak sizden önce aynı adrese ikametgah başvurusunda bulunan varsa (eşiniz, anneniz vs.) onunla beraber Nüfus Müdürlüğüne başvurmalısınz.

Beyan edilen adres dolu ise adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.

E-DEVLET İLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

E Devlet'te giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümünden Nüfus Genel Müdürlüğünün alt sekmelerinden Adres Değişikliği Bildirimi, ikametgah değişikliği için kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak nedeniyle bu hizmetten faydalanabilmeniz için kimlik doğrulaması yapmalısınız. Bu da mobil imza ya da elektronik imza ile oluyor. E Devlet genellikle ikamet belgesi almak için kullanılıyor.