AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, partisinin meclis grubuna (Bundestag) dahil olmayacağını açıkladı.

Berlin'de yaptığı basın açıklamasında uzun bir görüşme sonrası bu kararı aldığını belirten Petry, partide düşünce ayrılıkları olduğunu söyledi.

Basın mensuplarından soru almayan Petry, "Bu ülke için iyi muhafazakar politikaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullanırken "Geçmişte duyduğumuz ve hiçbir faydası olmayan ifadelere değil, gelecek konulara hakim olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Almanya seçimlerinde Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 13,5 oy oranıyla 89 milletvekili çıkarmayı başarmıştı.

İlk kez Federal Meclis’e giren AfD’nin Eşbaşkanı Jörg Meuthen seçimden sonra yaptığı açıklamada, mecliste yapıcı ve sert bir muhalefet yapacaklarını söylemiş, partinin diğer Eşbaşkanı Frauke Petry de, bu sonuçla 2021’de yapılacak seçimlerde hükümet değişikliğini hazırlayacaklarını belirterek, partisinin meclise girmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etmişti.

Bundestag'a giren aşırı sağcı AfD'nin liste başı adayı Alexander Gauland da yaptığı açıklamada, "Biz Merkel'i kovalayacağız. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı geri alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.