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Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!

24.06.2018 - 21:04 | Güncelleme:

  • 1 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    1 | 9

    2018 Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını merak edenler internet ve TV'den canlı seçim sonuçlarını araştırıyorlar. Ak Parti, CHP, İyi Parti ve HDP'nin oy oranları belli oluyor. İşte 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

  • 2 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    2 | 9
    Recep Tayyip Erdoğan 23 41 22.116.382 %54,01
    Muharrem İnce 4 4 12.294.960 %30,03
    Meral Akşener 0 0 3.074.040 %7,51
    Selahattin Demirtaş 3 6 3.010.873 %7,35
    Temel Karamollaoğlu 0 0 371.659 %0,91
    Doğu Perinçek 0 0 80.747 %0,20
  • 3 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    3 | 9
    RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Bayburt 35.536 %81,84
    Gümüşhane 60.142 %77,37
    Rize 161.949 %77,33
    Çankırı 74.100 %76,79
    Aksaray 152.039 %75,96
  • 4 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    4 | 9
    MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Kırklareli 117.439 %58,10
    Tunceli 24.876 %56,60
    Edirne 130.916 %55,20
    İzmir 938.153 %53,14
    Muğla 264.178 %51,59
  • 5 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    5 | 9
    MERAL AKŞENER'İN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Burdur 24.918 %15,57
    Isparta 37.983 %14,82
    Antalya 156.759 %14,30
    Denizli 57.631 %13,99
    Bilecik 18.033 %13,20
  • 6 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    6 | 9
    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Şırnak 125.596 %70,24
    Hakkari 61.316 %67,58
    Diyarbakır 315.398 %63,49
    Ağrı 111.584 %60,09
    Batman 87.296 %58,75
  • 7 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    7 | 9
    TEMEL KARAMOLLAOĞLU'IN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Bayburt 1.116 %2,57
    Trabzon 6.563 %1,64
    Elazığ 5.242 %1,58
    Bartın 1.714 %1,57
    Gümüşhane 1.196 %1,54
  • 8 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    8 | 9
    DOĞU PERİNÇEK'İN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
    ŞEHİR OY ORAN
    Sinop 470 %0,40
    Bartın 429 %0,39
    Aydın 1.638 %0,31
    Zonguldak 1.026 %0,31
    Muğla 1.566 %0,31
  • 9 Seçim sonuçları 2018! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları sorgula... 24 Haziran 2018 Oy Oranları!
    9 | 9
    TÜRKİYE GENELİ OY DAĞILIMI
    PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ M.VEKİLİ
    AK Parti 17.664.280 %43,50 297
    CHP 8.944.857 %22,03 143
    MHP 4.656.434 %11,47 51
    HDP 4.227.162 %10,41 64
    İYİ Parti 4.044.956 %9,96 45

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