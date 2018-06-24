Canlı seçim sonuçları 2018! Milyonlarca kişi seçim sonuçları için ekran başında. 24 Haziran seçimlerinde oylar sayılmaya devam ediyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sonuçlar anlık olarak güncellenirken Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ile ortak canlı yayınla seçim sonuçlarını canlı aktarıyor...

Öte yandan HABERTURK.COM'da anlaşılır grafiklerle hazırlanan seçim sayfalarında veriler canlı olarak güncellenirken televizyon canlı yayınlarına da yine HABERTURK.COM'dan ulaşılabilecek.

SEÇİM SONUÇLARINI CANLI İZLEYİN

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TÜM TÜRKİYE TEK NEFES SONUÇLARA KİLİTLENDİ

56 milyon 342 bin seçmen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00’de tüm yurtta başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların açılmasıyla birlikte oy sayımına da geçildi.

Tüm Türkiye oy sayımıyla birlikte tek nefes sonuçları takip etmeye başladı.

24 Haziran seçim sonuçları için Habertürk TV canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ



İşte canlı seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanı seçiminde son durum...

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ



27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde, resmi olmayan seçim sonuçlarında son durum...



