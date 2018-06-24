Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. 56 milyonu aşkın seçmen, cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini belirlemek üzere tek zarfta iki pusulayla oyunu hem yurt içinde hem de yurt dışında kullandı. Oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışından ilk sonuçlar gelmeye başladı.
HABERTÜRK'ÜN SEÇİM ÖZEL CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
YENİ SİSTEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?
16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik ilk kez uygulanacak. Bazı partiler ilk kez pusulada görülecek şekilde ittifakla seçime girdi. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen Anayasa değişikliği, partili cumhurbaşkanına imkân tanıdığı için bazı cumhurbaşkanı adayları, aynı zamanda partisinin genel başkanı olarak kendi
belirlediği milletvekili aday listeleriyle seçmenin önüne çıktı. Başbakanlık ise artık yok.
TOPLAM SANDIK: 3379
AÇILAN SANDIK: 546
ABD
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %16.05
Muharrem İnce: %71.96
Meral Akşener: %6.27
Selahattin Demirtaş: %4.86
Temel Karamollaoğlu: %0.54
Doğu Perinçek: %0.32
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%13.22
MHP: %2.02
CHP:%51.09
HDP:%19.13
İYİ PARTİ:%12.24
ALMANYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %65.20
Muharrem İnce: %23.24
Meral Akşener: %2.61
Selahattin Demirtaş: %8.24
Temel Karamollaoğlu: %0.53
Doğu Perinçek: %0.19
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %51.10
MHP: %6.89
CHP: %15.94
HDP: %12.49
İYİ PARTİ: %3.18
ARNAVUTLUK
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %39.67
Muharrem İnce: %46.74
Meral Akşener: %6.52
Selahattin Demirtaş: %3.80
Temel Karamollaoğlu: %2.17
Doğu Perinçek: %1.9
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0
AVUSTRALYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %22.22
Muharrem İnce: %62.50
Meral Akşener: %4.17
Selahattin Demirtaş: %2.78
Temel Karamollaoğlu: %2.78
Doğu Perinçek: %5.56
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %19.44
MHP: %4.17
CHP: %44.44
HDP: %12.50
İYİ PARTİ: %11.11
AVUSTURYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %73.16
Muharrem İnce: %15.89
Meral Akşener: %1.38
Selahattin Demirtaş: %8.29
Temel Karamollaoğlu: %1.05
Doğu Perinçek: %0.29
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %65.92
MHP: %6.87
CHP: %10.9
HDP: %9.97
İYİ PARTİ: %1.94
AZERBAYCAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş: 0
Temel Karamollaoğlu: 0
Doğu Perinçek: 0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0
BAHREYN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş: 0
Temel Karamollaoğlu: 0
Doğu Perinçek: 0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0
BELÇİKA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %76.22
Muharrem İnce: %14.14
Meral Akşener: %1.73
Selahattin Demirtaş: %6.51
Temel Karamollaoğlu: %0.95
Doğu Perinçek: %0.46
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%60.61
MHP: 11.11
CHP: %11.01
HDP: %11.17
İYİ PARTİ: %3.59
BOSNA HERSEK
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %62.78
Muharrem İnce: %26.54
Meral Akşener: %7.77
Selahattin Demirtaş: %0.97
Temel Karamollaoğlu: %1.62
Doğu Perinçek: %0.32
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0
BULGARİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %25.63
Muharrem İnce: %58.84
Meral Akşener: %10.13
Selahattin Demirtaş: %5.06
Temel Karamollaoğlu: %0.32
Doğu Perinçek: %0.32
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 23.08
MHP: 5.13
CHP: 42.05
HDP: 11.28
İYİ PARTİ: 16.92
CEZAYİR
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ: 0
ÇEKYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
ÇİN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%27.57
Muharrem İnce: %51.10
Meral Akşener: %11.03
Selahattin Demirtaş:%6.62
Temel Karamollaoğlu:%2.21
Doğu Perinçek:%1.47
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%26.29
MHP: %5.18
CHP:%25.50
HDP:%19.12
İYİ PARTİ:%18.83
DANİMARKA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%59.18
Muharrem İnce: %15.77
Meral Akşener: %1.94
Selahattin Demirtaş:%22.68
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.34
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%44.91
MHP: %6.42
CHP:%17.92
HDP:%25.22
İYİ PARTİ:%4.65
FİNLANDİYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%21.68
Muharrem İnce: %32.15
Meral Akşener: %2.24
Selahattin Demirtaş:%43.74
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.19
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%20.88
MHP: %4.02
CHP:%20.28
HDP:%53.41
İYİ PARTİ:%1.20
FRANSA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%63.31
Muharrem İnce: %15.53
Meral Akşener: %1.72
Selahattin Demirtaş:%18.92
Temel Karamollaoğlu:%0.41
Doğu Perinçek:%0.11
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%48.36
MHP: %5.45
CHP:%15.59
HDP:%25.66
İYİ PARTİ:%3.53
GÜNEY AFRİKA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
GÜRCİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%42.34
Muharrem İnce: %45.16
Meral Akşener: %9.68
Selahattin Demirtaş:%2.82
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%33.60
MHP: %9.72
CHP:%33.60
HDP:%9.72
İYİ PARTİ:%11.34
HOLLANDA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%72.44
Muharrem İnce: %18.23
Meral Akşener: %2.93
Selahattin Demirtaş:%5.61
Temel Karamollaoğlu:%0.62
Doğu Perinçek:%0.16
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%61.31
MHP: %10.18
CHP:%11.91
HDP:%9.50
İYİ PARTİ:%3.62
BİRLEŞİK KRALLIK
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%22.51
Muharrem İnce: %50.49
Meral Akşener: %2.34
Selahattin Demirtaş:%23.96
Temel Karamollaoğlu:%0.31
Doğu Perinçek:%0.39
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%21.28
MHP: %3.94
CHP:%20.61
HDP: %48.83
İYİ PARTİ:%3.68
IRAK
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%40
Muharrem İnce: %43.33
Meral Akşener: %13.33
Selahattin Demirtaş:%3.33
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%38.71
MHP: %0
CHP:%33.48
HDP:%6.45
İYİ PARTİ:%16.13
İRAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%34.20
Muharrem İnce: %37.82
Meral Akşener: %10.88
Selahattin Demirtaş:%11.40
Temel Karamollaoğlu:%3.11
Doğu Perinçek:%2.59
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%29.53
MHP: %3.63
CHP:%19.69
HDP:%21.24
İYİ PARTİ:%19.17
İRLANDA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%17.42
Muharrem İnce: %66.43
Meral Akşener: %4.52
Selahattin Demirtaş:%11.61
Temel Karamollaoğlu:%0.32
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%13.87
MHP: %2.90
CHP:%43.87
HDP:%26.45
İYİ PARTİ:%11.29
İSPANYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
İSRAİL
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
İSVEÇ
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%47.54
Muharrem İnce: %19.04
Meral Akşener: %4.92
Selahattin Demirtaş:%27.99
Temel Karamollaoğlu:%0.45
Doğu Perinçek: %0.06
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%23.20
MHP: %5.39
CHP:%12.36
HDP: %54.83
İYİ PARTİ: %2.92
İSVİÇRE
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%34.49
Muharrem İnce: %33.08
Meral Akşener: %2.33
Selahattin Demirtaş:%29.36
Temel Karamollaoğlu:%0.44
Doğu Perinçek:%0.31
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%30.04
MHP: %5.30
CHP:%17.79
HDP:%41.74
İYİ PARTİ:%3.64
İTALYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: % 18.95
Muharrem İnce: %.54.34
Meral Akşener: %5.59
Selahattin Demirtaş:%20.55
Temel Karamollaoğlu:%0.23
Doğu Perinçek:%0.34
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%7.27
MHP: 2.34
CHP: %40.00
HDP: %38.70
İYİ PARTİ: 10.91
JAPONYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%38.74
Muharrem İnce: %21.19
Meral Akşener: %2.65
Selahattin Demirtaş:%36.75
Temel Karamollaoğlu:%0.66
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%34.32
MHP: %3.96
CHP:%14.85
HDP:%39.93
İYİ PARTİ:%4.62
KANADA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%33.26
Muharrem İnce: %48.73
Meral Akşener: %3.73
Selahattin Demirtaş:%13.71
Temel Karamollaoğlu:%0.30
Doğu Perinçek:0.30
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%28.40
MHP: %4.73
CHP:%34.62
HDP:%25.74
İYİ PARTİ:%3.99
KATAR
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%28.07
Muharrem İnce: %55.06
Meral Akşener: %5.26
Selahattin Demirtaş:%.6.63
Temel Karamollaoğlu:%0.58
Doğu Perinçek:%0.39
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%23.24
MHP: %4.49
CHP:%46.68
HDP:%14.26
İYİ PARTİ:%9.57
KIRGIZİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %64.2
Muharrem İnce: %17.31
Meral Akşener: %11.35
Selahattin Demirtaş: %4.62
Temel Karamollaoğlu: %1.92
Doğu Perinçek: 0.38
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
KOSOVA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
KUVEYT
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
KUZEY KIBRIS
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %48.77
Muharrem İnce: %38.65
Meral Akşener: %5.21
Selahattin Demirtaş: %6.91
Temel Karamollaoğlu: %0.25
Doğu Perinçek: %0.22
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %39.09
MHP: %8.23
CHP: %28.97
HDP: %11.77
İYİ PARTİ: %9.47
LÜKSEMBURG
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%59.60
Muharrem İnce: %23.23
Meral Akşener: %0.76
Selahattin Demirtaş:%15.15
Temel Karamollaoğlu:%0.51
Doğu Perinçek:%0.76
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %48.42
MHP: %11.13
CHP: %10.39
HDP: %25.23
İYİ PARTİ: %2.97
LÜBNAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%95.07
Muharrem İnce: %2.24
Meral Akşener: %1.79
Selahattin Demirtaş:%0.90
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
MACARİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
MAKEDONYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%55.77
Muharrem İnce: %30.77
Meral Akşener: %5.77
Selahattin Demirtaş:%6.73
Temel Karamollaoğlu:%0.96
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%45.67
MHP: %10.10
CHP:%22.60
HDP:%9.62
İYİ PARTİ:%8.17
MISIR
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%56.46
Muharrem İnce: %33.21
Meral Akşener: %5.54
Selahattin Demirtaş:%2.58
Temel Karamollaoğlu:%1.85
Doğu Perinçek:%0.37
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%52.21
MHP: %2.94
CHP:%22.43
HDP:%8.82
İYİ PARTİ:%9.56
NORVEÇ
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%53.15
Muharrem İnce: %22.50
Meral Akşener: %3.72
Selahattin Demirtaş:%19.20
Temel Karamollaoğlu:%1.24
Doğu Perinçek:%0.21
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%37.81
MHP: %2.49
CHP:%23.38
HDP:%26.87
İYİ PARTİ:%6.47
ÖZBEKİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
POLONYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
ROMANYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%34.60
Muharrem İnce: %43.11
Meral Akşener: %3.81
Selahattin Demirtaş:%18.18
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.29
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%31.18
MHP: %2.65
CHP:%30.59
HDP: %27.65
İYİ PARTİ: %6.18
RUSYA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%24.23
Muharrem İnce: %58.97
Meral Akşener: %6.62
Selahattin Demirtaş:%9.21
Temel Karamollaoğlu:%0.48
Doğu Perinçek:%0.48
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%17.04
MHP: %5.19
CHP:%42.59
HDP:%21.48
İYİ PARTİ:%11.48
SUDAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
SUUDİ ARABİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:%35.34
Muharrem İnce: %62.07
Meral Akşener: %0.86
Selahattin Demirtaş:%1.29
Temel Karamollaoğlu:%0.43
Doğu Perinçek:%0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%29.96
MHP: %5.29
CHP:%50.22
HDP:%11.01
İYİ PARTİ:%1.32
SİNGAPUR
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
TAYLAND
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
TÜRKMENİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:% 34.48
Muharrem İnce: %48.71
Meral Akşener: %8.19
Selahattin Demirtaş:%5.60
Temel Karamollaoğlu:%2.59
Doğu Perinçek:%0.43
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%27.59
MHP: %5.60
CHP:%34.05
HDP:%16.38
İYİ PARTİ:%12.50
UKRAYNA
Recep Tayyip Erdoğan:%29.57
Muharrem İnce: %53.04
Meral Akşener: %8.26
Selahattin Demirtaş:%8.26
Temel Karamollaoğlu:%0.43
Doğu Perinçek:%0.43
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:%35.04
MHP: %12.96
CHP: %25.55
HDP: %11.50
İYİ PARTİ: %11.31
UMMAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %24.08
Muharrem İnce: %71.02
Meral Akşener: %1.22
Selahattin Demirtaş: %3.27
Temel Karamollaoğlu: %0.41
Doğu Perinçek: %0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %16.80
MHP: %7.79
CHP: %60.66
HDP: %9.02
İYİ PARTİ: %3.69
ÜRDÜN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
YENİ ZELANDA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
YUNANİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %27.16
Muharrem İnce: %53.03
Meral Akşener: %4.95
Selahattin Demirtaş: %14.31
Temel Karamollaoğlu: %0.37
Doğu Perinçek: %0.18
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %22.28
MHP: %4.05
CHP: %36.10
HDP: %27.62
İYİ PARTİ: %7.18
SIRBİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %23.53
Muharrem İnce: %63.64
Meral Akşener: %6.95
Selahattin Demirtaş: %4.28
Temel Karamollaoğlu: %1.07
Doğu Perinçek: %0.53
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %17.11
MHP: %5.88
CHP: %42.78
HDP: %17.11
İYİ PARTİ: %13.37
MOLDOVA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %40.49
Muharrem İnce: %44.17
Meral Akşener: %7.98
Selahattin Demirtaş: %7.36
Temel Karamollaoğlu: %0
Doğu Perinçek: %0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: %35.37
MHP: %4.88
CHP: %32.93
HDP: %14.63
İYİ PARTİ: %10.98
MALTA
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0
KAZAKİSTAN
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %45
Muharrem İnce: %35
Meral Akşener: %10
Selahattin Demirtaş: %5
Temel Karamollaoğlu: %5
Doğu Perinçek: %0
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.