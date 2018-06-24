Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. 56 milyonu aşkın seçmen, cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini belirlemek üzere tek zarfta iki pusulayla oyunu hem yurt içinde hem de yurt dışında kullandı. Oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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YENİ SİSTEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik ilk kez uygulanacak. Bazı partiler ilk kez pusulada görülecek şekilde ittifakla seçime girdi. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen Anayasa değişikliği, partili cumhurbaşkanına imkân tanıdığı için bazı cumhurbaşkanı adayları, aynı zamanda partisinin genel başkanı olarak kendi

belirlediği milletvekili aday listeleriyle seçmenin önüne çıktı. Başbakanlık ise artık yok.

TOPLAM SANDIK: 3379

AÇILAN SANDIK: 546



ABD

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %16.05

Muharrem İnce: %71.96

Meral Akşener: %6.27

Selahattin Demirtaş: %4.86

Temel Karamollaoğlu: %0.54

Doğu Perinçek: %0.32



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%13.22

MHP: %2.02

CHP:%51.09

HDP:%19.13

İYİ PARTİ:%12.24

ALMANYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %65.20

Muharrem İnce: %23.24

Meral Akşener: %2.61

Selahattin Demirtaş: %8.24

Temel Karamollaoğlu: %0.53

Doğu Perinçek: %0.19



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %51.10

MHP: %6.89

CHP: %15.94

HDP: %12.49

İYİ PARTİ: %3.18

ARNAVUTLUK



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %39.67

Muharrem İnce: %46.74

Meral Akşener: %6.52

Selahattin Demirtaş: %3.80

Temel Karamollaoğlu: %2.17

Doğu Perinçek: %1.9



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP: 0

HDP: 0

İYİ PARTİ: 0



AVUSTRALYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %22.22

Muharrem İnce: %62.50

Meral Akşener: %4.17

Selahattin Demirtaş: %2.78

Temel Karamollaoğlu: %2.78

Doğu Perinçek: %5.56



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %19.44

MHP: %4.17

CHP: %44.44

HDP: %12.50

İYİ PARTİ: %11.11



AVUSTURYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %73.16

Muharrem İnce: %15.89

Meral Akşener: %1.38

Selahattin Demirtaş: %8.29

Temel Karamollaoğlu: %1.05

Doğu Perinçek: %0.29



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %65.92

MHP: %6.87

CHP: %10.9

HDP: %9.97

İYİ PARTİ: %1.94



AZERBAYCAN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: 0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş: 0

Temel Karamollaoğlu: 0

Doğu Perinçek: 0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP: 0

HDP: 0

İYİ PARTİ: 0



BAHREYN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: 0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş: 0

Temel Karamollaoğlu: 0

Doğu Perinçek: 0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP: 0

HDP: 0

İYİ PARTİ: 0



BELÇİKA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %76.22

Muharrem İnce: %14.14

Meral Akşener: %1.73

Selahattin Demirtaş: %6.51

Temel Karamollaoğlu: %0.95

Doğu Perinçek: %0.46



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%60.61

MHP: 11.11

CHP: %11.01

HDP: %11.17

İYİ PARTİ: %3.59

BOSNA HERSEK



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %62.78

Muharrem İnce: %26.54

Meral Akşener: %7.77

Selahattin Demirtaş: %0.97

Temel Karamollaoğlu: %1.62

Doğu Perinçek: %0.32



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP: 0

HDP: 0

İYİ PARTİ: 0

BULGARİSTAN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %25.63

Muharrem İnce: %58.84

Meral Akşener: %10.13

Selahattin Demirtaş: %5.06

Temel Karamollaoğlu: %0.32

Doğu Perinçek: %0.32



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 23.08

MHP: 5.13

CHP: 42.05

HDP: 11.28

İYİ PARTİ: 16.92

CEZAYİR



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: 0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ: 0

ÇEKYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0

ÇİN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%27.57

Muharrem İnce: %51.10

Meral Akşener: %11.03

Selahattin Demirtaş:%6.62

Temel Karamollaoğlu:%2.21

Doğu Perinçek:%1.47



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%26.29

MHP: %5.18

CHP:%25.50

HDP:%19.12

İYİ PARTİ:%18.83

DANİMARKA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%59.18

Muharrem İnce: %15.77

Meral Akşener: %1.94

Selahattin Demirtaş:%22.68

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0.34



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%44.91

MHP: %6.42

CHP:%17.92

HDP:%25.22

İYİ PARTİ:%4.65

FİNLANDİYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%21.68

Muharrem İnce: %32.15

Meral Akşener: %2.24

Selahattin Demirtaş:%43.74

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0.19



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%20.88

MHP: %4.02

CHP:%20.28

HDP:%53.41

İYİ PARTİ:%1.20

FRANSA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%63.31

Muharrem İnce: %15.53

Meral Akşener: %1.72

Selahattin Demirtaş:%18.92

Temel Karamollaoğlu:%0.41

Doğu Perinçek:%0.11



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%48.36

MHP: %5.45

CHP:%15.59

HDP:%25.66

İYİ PARTİ:%3.53

GÜNEY AFRİKA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0

GÜRCİSTAN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%42.34

Muharrem İnce: %45.16

Meral Akşener: %9.68

Selahattin Demirtaş:%2.82

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%33.60

MHP: %9.72

CHP:%33.60

HDP:%9.72

İYİ PARTİ:%11.34

HOLLANDA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%72.44

Muharrem İnce: %18.23

Meral Akşener: %2.93

Selahattin Demirtaş:%5.61

Temel Karamollaoğlu:%0.62

Doğu Perinçek:%0.16



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%61.31

MHP: %10.18

CHP:%11.91

HDP:%9.50

İYİ PARTİ:%3.62

BİRLEŞİK KRALLIK



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%22.51

Muharrem İnce: %50.49

Meral Akşener: %2.34

Selahattin Demirtaş:%23.96

Temel Karamollaoğlu:%0.31

Doğu Perinçek:%0.39



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%21.28

MHP: %3.94

CHP:%20.61

HDP: %48.83

İYİ PARTİ:%3.68

IRAK



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%40

Muharrem İnce: %43.33

Meral Akşener: %13.33

Selahattin Demirtaş:%3.33

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%38.71

MHP: %0

CHP:%33.48

HDP:%6.45

İYİ PARTİ:%16.13

İRAN



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%34.20

Muharrem İnce: %37.82

Meral Akşener: %10.88

Selahattin Demirtaş:%11.40

Temel Karamollaoğlu:%3.11

Doğu Perinçek:%2.59



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%29.53

MHP: %3.63

CHP:%19.69

HDP:%21.24

İYİ PARTİ:%19.17

İRLANDA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%17.42

Muharrem İnce: %66.43

Meral Akşener: %4.52

Selahattin Demirtaş:%11.61

Temel Karamollaoğlu:%0.32

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%13.87

MHP: %2.90

CHP:%43.87

HDP:%26.45

İYİ PARTİ:%11.29

İSPANYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



İSRAİL



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: 0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0

İSVEÇ



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%47.54

Muharrem İnce: %19.04

Meral Akşener: %4.92

Selahattin Demirtaş:%27.99

Temel Karamollaoğlu:%0.45

Doğu Perinçek: %0.06



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%23.20

MHP: %5.39

CHP:%12.36

HDP: %54.83

İYİ PARTİ: %2.92

İSVİÇRE



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%34.49

Muharrem İnce: %33.08

Meral Akşener: %2.33

Selahattin Demirtaş:%29.36

Temel Karamollaoğlu:%0.44

Doğu Perinçek:%0.31



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%30.04

MHP: %5.30

CHP:%17.79

HDP:%41.74

İYİ PARTİ:%3.64

İTALYA



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: % 18.95

Muharrem İnce: %.54.34

Meral Akşener: %5.59

Selahattin Demirtaş:%20.55

Temel Karamollaoğlu:%0.23

Doğu Perinçek:%0.34



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%7.27

MHP: 2.34

CHP: %40.00

HDP: %38.70

İYİ PARTİ: 10.91

JAPONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%38.74

Muharrem İnce: %21.19

Meral Akşener: %2.65

Selahattin Demirtaş:%36.75

Temel Karamollaoğlu:%0.66

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%34.32

MHP: %3.96

CHP:%14.85

HDP:%39.93

İYİ PARTİ:%4.62

KANADA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%33.26

Muharrem İnce: %48.73

Meral Akşener: %3.73

Selahattin Demirtaş:%13.71

Temel Karamollaoğlu:%0.30

Doğu Perinçek:0.30



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%28.40

MHP: %4.73

CHP:%34.62

HDP:%25.74

İYİ PARTİ:%3.99



KATAR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%28.07

Muharrem İnce: %55.06

Meral Akşener: %5.26

Selahattin Demirtaş:%.6.63

Temel Karamollaoğlu:%0.58

Doğu Perinçek:%0.39



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%23.24

MHP: %4.49

CHP:%46.68

HDP:%14.26

İYİ PARTİ:%9.57



KIRGIZİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %64.2

Muharrem İnce: %17.31

Meral Akşener: %11.35

Selahattin Demirtaş: %4.62

Temel Karamollaoğlu: %1.92

Doğu Perinçek: 0.38



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



KOSOVA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



KUVEYT

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



KUZEY KIBRIS

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %48.77

Muharrem İnce: %38.65

Meral Akşener: %5.21

Selahattin Demirtaş: %6.91

Temel Karamollaoğlu: %0.25

Doğu Perinçek: %0.22



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %39.09

MHP: %8.23

CHP: %28.97

HDP: %11.77

İYİ PARTİ: %9.47



LÜKSEMBURG

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%59.60

Muharrem İnce: %23.23

Meral Akşener: %0.76

Selahattin Demirtaş:%15.15

Temel Karamollaoğlu:%0.51

Doğu Perinçek:%0.76



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %48.42

MHP: %11.13

CHP: %10.39

HDP: %25.23

İYİ PARTİ: %2.97



LÜBNAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%95.07

Muharrem İnce: %2.24

Meral Akşener: %1.79

Selahattin Demirtaş:%0.90

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



MACARİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0

MAKEDONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%55.77

Muharrem İnce: %30.77

Meral Akşener: %5.77

Selahattin Demirtaş:%6.73

Temel Karamollaoğlu:%0.96

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%45.67

MHP: %10.10

CHP:%22.60

HDP:%9.62

İYİ PARTİ:%8.17



MISIR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%56.46

Muharrem İnce: %33.21

Meral Akşener: %5.54

Selahattin Demirtaş:%2.58

Temel Karamollaoğlu:%1.85

Doğu Perinçek:%0.37



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%52.21

MHP: %2.94

CHP:%22.43

HDP:%8.82

İYİ PARTİ:%9.56



NORVEÇ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%53.15

Muharrem İnce: %22.50

Meral Akşener: %3.72

Selahattin Demirtaş:%19.20

Temel Karamollaoğlu:%1.24

Doğu Perinçek:%0.21



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%37.81

MHP: %2.49

CHP:%23.38

HDP:%26.87

İYİ PARTİ:%6.47



ÖZBEKİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



POLONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



ROMANYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%34.60

Muharrem İnce: %43.11

Meral Akşener: %3.81

Selahattin Demirtaş:%18.18

Temel Karamollaoğlu:%0

Doğu Perinçek:%0.29



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%31.18

MHP: %2.65

CHP:%30.59

HDP: %27.65

İYİ PARTİ: %6.18



RUSYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%24.23

Muharrem İnce: %58.97

Meral Akşener: %6.62

Selahattin Demirtaş:%9.21

Temel Karamollaoğlu:%0.48

Doğu Perinçek:%0.48



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%17.04

MHP: %5.19

CHP:%42.59

HDP:%21.48

İYİ PARTİ:%11.48



SUDAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



SUUDİ ARABİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:%35.34

Muharrem İnce: %62.07

Meral Akşener: %0.86

Selahattin Demirtaş:%1.29

Temel Karamollaoğlu:%0.43

Doğu Perinçek:%0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%29.96

MHP: %5.29

CHP:%50.22

HDP:%11.01

İYİ PARTİ:%1.32



SİNGAPUR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



TAYLAND

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



TÜRKMENİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:% 34.48

Muharrem İnce: %48.71

Meral Akşener: %8.19

Selahattin Demirtaş:%5.60

Temel Karamollaoğlu:%2.59

Doğu Perinçek:%0.43



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%27.59

MHP: %5.60

CHP:%34.05

HDP:%16.38

İYİ PARTİ:%12.50



UKRAYNA

Recep Tayyip Erdoğan:%29.57

Muharrem İnce: %53.04

Meral Akşener: %8.26

Selahattin Demirtaş:%8.26

Temel Karamollaoğlu:%0.43

Doğu Perinçek:%0.43



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:%35.04

MHP: %12.96

CHP: %25.55

HDP: %11.50

İYİ PARTİ: %11.31



UMMAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %24.08

Muharrem İnce: %71.02

Meral Akşener: %1.22

Selahattin Demirtaş: %3.27

Temel Karamollaoğlu: %0.41

Doğu Perinçek: %0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %16.80

MHP: %7.79

CHP: %60.66

HDP: %9.02

İYİ PARTİ: %3.69



ÜRDÜN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



YENİ ZELANDA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



YUNANİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %27.16

Muharrem İnce: %53.03

Meral Akşener: %4.95

Selahattin Demirtaş: %14.31

Temel Karamollaoğlu: %0.37

Doğu Perinçek: %0.18



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %22.28

MHP: %4.05

CHP: %36.10

HDP: %27.62

İYİ PARTİ: %7.18



SIRBİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %23.53

Muharrem İnce: %63.64

Meral Akşener: %6.95

Selahattin Demirtaş: %4.28

Temel Karamollaoğlu: %1.07

Doğu Perinçek: %0.53



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %17.11

MHP: %5.88

CHP: %42.78

HDP: %17.11

İYİ PARTİ: %13.37



MOLDOVA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %40.49

Muharrem İnce: %44.17

Meral Akşener: %7.98

Selahattin Demirtaş: %7.36

Temel Karamollaoğlu: %0

Doğu Perinçek: %0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: %35.37

MHP: %4.88

CHP: %32.93

HDP: %14.63

İYİ PARTİ: %10.98



MALTA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan:0

Muharrem İnce: 0

Meral Akşener: 0

Selahattin Demirtaş:0

Temel Karamollaoğlu:0

Doğu Perinçek:0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ:0

MHP: 0

CHP:0

HDP:0

İYİ PARTİ:0



KAZAKİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI



Recep Tayyip Erdoğan: %45

Muharrem İnce: %35

Meral Akşener: %10

Selahattin Demirtaş: %5

Temel Karamollaoğlu: %5

Doğu Perinçek: %0



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



AK PARTİ: 0

MHP: 0

CHP: 0

HDP: 0

İYİ PARTİ: 0

