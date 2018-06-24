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Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi 2018
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Haberler > GÜNDEM > Seçim sonuçları canlı izle! Yurtdışı seçim sonuçları belli oldu! (24 Haziran 2018)

İşte ülke ülke yurtdışı seçim sonuçları

Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılından bu yana ilk kez hem yürütme hem de yasamayı aynı anda seçmek için sandığa gitti. 16 Nisan 2017'deki referandumla kesinleşen yeni hükümet sisteminde seçmenler hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçmek için oy kullandı. Yurt dışında kullanılan oyların da sonuçları gelmeye başladı. Yurdışında yaşayan vatandaşlar tercihini hangi yönde kullandı? İşte ülke ülke yurtdışı seçim sonuçları...

24.06.2018 - 20:19 | Güncelleme:

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. 56 milyonu aşkın seçmen, cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini belirlemek üzere tek zarfta iki pusulayla oyunu hem yurt içinde hem de yurt dışında kullandı. Oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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YENİ SİSTEMDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

16 Nisan 2017 halkoylamasıyla kesinleşen yeni hükümet sistemi kapsamında bir dizi değişiklik ilk kez uygulanacak. Bazı partiler ilk kez pusulada görülecek şekilde ittifakla seçime girdi. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen Anayasa değişikliği, partili cumhurbaşkanına imkân tanıdığı için bazı cumhurbaşkanı adayları, aynı zamanda partisinin genel başkanı olarak kendi
belirlediği milletvekili aday listeleriyle seçmenin önüne çıktı. Başbakanlık ise artık yok.

TOPLAM SANDIK: 3379
AÇILAN SANDIK: 546

ABD

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %16.05
Muharrem İnce: %71.96
Meral Akşener: %6.27
Selahattin Demirtaş: %4.86
Temel Karamollaoğlu: %0.54
Doğu Perinçek: %0.32

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%13.22
MHP: %2.02
CHP:%51.09
HDP:%19.13
İYİ PARTİ:%12.24

ALMANYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %65.20
Muharrem İnce: %23.24
Meral Akşener: %2.61
Selahattin Demirtaş: %8.24
Temel Karamollaoğlu: %0.53
Doğu Perinçek: %0.19

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %51.10
MHP: %6.89
CHP: %15.94
HDP: %12.49
İYİ PARTİ: %3.18

ARNAVUTLUK

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %39.67
Muharrem İnce: %46.74
Meral Akşener: %6.52
Selahattin Demirtaş: %3.80
Temel Karamollaoğlu: %2.17
Doğu Perinçek: %1.9

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0

AVUSTRALYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %22.22
Muharrem İnce:  %62.50
Meral Akşener: %4.17
Selahattin Demirtaş: %2.78
Temel Karamollaoğlu: %2.78
Doğu Perinçek: %5.56

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %19.44
MHP: %4.17
CHP: %44.44
HDP: %12.50
İYİ PARTİ: %11.11

AVUSTURYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %73.16
Muharrem İnce: %15.89
Meral Akşener: %1.38
Selahattin Demirtaş: %8.29
Temel Karamollaoğlu: %1.05
Doğu Perinçek: %0.29

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %65.92
MHP: %6.87
CHP: %10.9
HDP: %9.97
İYİ PARTİ: %1.94

AZERBAYCAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş: 0
Temel Karamollaoğlu: 0
Doğu Perinçek: 0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP:  0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0

BAHREYN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce:  0
Meral Akşener:  0
Selahattin Demirtaş: 0
Temel Karamollaoğlu: 0
Doğu Perinçek: 0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP:  0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0

BELÇİKA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %76.22
Muharrem İnce: %14.14
Meral Akşener: %1.73
Selahattin Demirtaş: %6.51
Temel Karamollaoğlu: %0.95
Doğu Perinçek: %0.46

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%60.61
MHP: 11.11 
CHP: %11.01
HDP: %11.17
İYİ PARTİ: %3.59

BOSNA HERSEK

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %62.78
Muharrem İnce: %26.54
Meral Akşener:  %7.77
Selahattin Demirtaş: %0.97
Temel Karamollaoğlu: %1.62
Doğu Perinçek: %0.32

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP:  0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0

BULGARİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %25.63
Muharrem İnce: %58.84
Meral Akşener: %10.13
Selahattin Demirtaş: %5.06
Temel Karamollaoğlu: %0.32
Doğu Perinçek: %0.32

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 23.08
MHP: 5.13
CHP: 42.05
HDP: 11.28
İYİ PARTİ: 16.92

CEZAYİR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ: 0

ÇEKYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

ÇİN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%27.57
Muharrem İnce: %51.10
Meral Akşener: %11.03
Selahattin Demirtaş:%6.62
Temel Karamollaoğlu:%2.21
Doğu Perinçek:%1.47

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%26.29
MHP: %5.18
CHP:%25.50
HDP:%19.12
İYİ PARTİ:%18.83

DANİMARKA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%59.18
Muharrem İnce: %15.77
Meral Akşener: %1.94
Selahattin Demirtaş:%22.68
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.34

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%44.91
MHP: %6.42
CHP:%17.92
HDP:%25.22
İYİ PARTİ:%4.65

FİNLANDİYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%21.68
Muharrem İnce: %32.15
Meral Akşener: %2.24
Selahattin Demirtaş:%43.74
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.19

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%20.88
MHP: %4.02
CHP:%20.28
HDP:%53.41
İYİ PARTİ:%1.20

FRANSA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%63.31
Muharrem İnce: %15.53
Meral Akşener: %1.72
Selahattin Demirtaş:%18.92
Temel Karamollaoğlu:%0.41
Doğu Perinçek:%0.11

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%48.36
MHP: %5.45
CHP:%15.59
HDP:%25.66
İYİ PARTİ:%3.53

GÜNEY AFRİKA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

GÜRCİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%42.34
Muharrem İnce: %45.16
Meral Akşener: %9.68
Selahattin Demirtaş:%2.82
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%33.60
MHP: %9.72
CHP:%33.60
HDP:%9.72
İYİ PARTİ:%11.34

HOLLANDA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%72.44
Muharrem İnce: %18.23
Meral Akşener: %2.93
Selahattin Demirtaş:%5.61
Temel Karamollaoğlu:%0.62
Doğu Perinçek:%0.16

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%61.31
MHP: %10.18
CHP:%11.91
HDP:%9.50
İYİ PARTİ:%3.62

BİRLEŞİK KRALLIK

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%22.51
Muharrem İnce: %50.49
Meral Akşener: %2.34
Selahattin Demirtaş:%23.96
Temel Karamollaoğlu:%0.31
Doğu Perinçek:%0.39

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%21.28
MHP: %3.94
CHP:%20.61
HDP: %48.83
İYİ PARTİ:%3.68

IRAK

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%40
Muharrem İnce: %43.33
Meral Akşener: %13.33
Selahattin Demirtaş:%3.33
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%38.71
MHP: %0
CHP:%33.48
HDP:%6.45
İYİ PARTİ:%16.13

İRAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%34.20
Muharrem İnce: %37.82
Meral Akşener: %10.88
Selahattin Demirtaş:%11.40
Temel Karamollaoğlu:%3.11
Doğu Perinçek:%2.59

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%29.53
MHP: %3.63
CHP:%19.69
HDP:%21.24
İYİ PARTİ:%19.17

İRLANDA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%17.42
Muharrem İnce: %66.43
Meral Akşener: %4.52
Selahattin Demirtaş:%11.61
Temel Karamollaoğlu:%0.32
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%13.87
MHP: %2.90
CHP:%43.87
HDP:%26.45
İYİ PARTİ:%11.29

İSPANYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

İSRAİL

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: 0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

İSVEÇ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%47.54
Muharrem İnce: %19.04
Meral Akşener: %4.92
Selahattin Demirtaş:%27.99
Temel Karamollaoğlu:%0.45
Doğu Perinçek: %0.06

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%23.20
MHP: %5.39
CHP:%12.36
HDP: %54.83
İYİ PARTİ: %2.92

İSVİÇRE

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%34.49
Muharrem İnce: %33.08
Meral Akşener: %2.33
Selahattin Demirtaş:%29.36
Temel Karamollaoğlu:%0.44
Doğu Perinçek:%0.31

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%30.04
MHP: %5.30
CHP:%17.79
HDP:%41.74
İYİ PARTİ:%3.64

İTALYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: % 18.95
Muharrem İnce: %.54.34
Meral Akşener: %5.59
Selahattin Demirtaş:%20.55
Temel Karamollaoğlu:%0.23
Doğu Perinçek:%0.34

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%7.27
MHP: 2.34
CHP: %40.00
HDP: %38.70
İYİ PARTİ: 10.91

JAPONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%38.74
Muharrem İnce: %21.19
Meral Akşener: %2.65
Selahattin Demirtaş:%36.75
Temel Karamollaoğlu:%0.66
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%34.32
MHP: %3.96
CHP:%14.85
HDP:%39.93
İYİ PARTİ:%4.62

KANADA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%33.26
Muharrem İnce: %48.73
Meral Akşener: %3.73
Selahattin Demirtaş:%13.71
Temel Karamollaoğlu:%0.30
Doğu Perinçek:0.30

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%28.40
MHP: %4.73
CHP:%34.62
HDP:%25.74
İYİ PARTİ:%3.99

KATAR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%28.07
Muharrem İnce: %55.06
Meral Akşener: %5.26
Selahattin Demirtaş:%.6.63
Temel Karamollaoğlu:%0.58
Doğu Perinçek:%0.39

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%23.24
MHP: %4.49
CHP:%46.68
HDP:%14.26
İYİ PARTİ:%9.57

KIRGIZİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %64.2
Muharrem İnce: %17.31
Meral Akşener: %11.35
Selahattin Demirtaş: %4.62
Temel Karamollaoğlu: %1.92
Doğu Perinçek: 0.38

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

KOSOVA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

KUVEYT

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

KUZEY KIBRIS

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %48.77
Muharrem İnce: %38.65
Meral Akşener: %5.21
Selahattin Demirtaş: %6.91
Temel Karamollaoğlu: %0.25
Doğu Perinçek: %0.22

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %39.09
MHP: %8.23
CHP: %28.97
HDP: %11.77
İYİ PARTİ: %9.47

LÜKSEMBURG

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%59.60
Muharrem İnce: %23.23
Meral Akşener: %0.76
Selahattin Demirtaş:%15.15
Temel Karamollaoğlu:%0.51
Doğu Perinçek:%0.76

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %48.42
MHP: %11.13
CHP: %10.39
HDP: %25.23
İYİ PARTİ: %2.97

LÜBNAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%95.07
Muharrem İnce: %2.24
Meral Akşener: %1.79
Selahattin Demirtaş:%0.90
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

MACARİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

MAKEDONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%55.77
Muharrem İnce: %30.77
Meral Akşener: %5.77
Selahattin Demirtaş:%6.73
Temel Karamollaoğlu:%0.96
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%45.67
MHP: %10.10
CHP:%22.60
HDP:%9.62
İYİ PARTİ:%8.17

MISIR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%56.46
Muharrem İnce: %33.21
Meral Akşener: %5.54
Selahattin Demirtaş:%2.58
Temel Karamollaoğlu:%1.85
Doğu Perinçek:%0.37

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%52.21
MHP: %2.94
CHP:%22.43
HDP:%8.82
İYİ PARTİ:%9.56

NORVEÇ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%53.15
Muharrem İnce: %22.50
Meral Akşener: %3.72
Selahattin Demirtaş:%19.20
Temel Karamollaoğlu:%1.24
Doğu Perinçek:%0.21

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%37.81
MHP: %2.49
CHP:%23.38
HDP:%26.87
İYİ PARTİ:%6.47

ÖZBEKİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

POLONYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

ROMANYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%34.60
Muharrem İnce: %43.11
Meral Akşener: %3.81
Selahattin Demirtaş:%18.18
Temel Karamollaoğlu:%0
Doğu Perinçek:%0.29

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%31.18
MHP: %2.65
CHP:%30.59
HDP: %27.65
İYİ PARTİ: %6.18

RUSYA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%24.23
Muharrem İnce: %58.97
Meral Akşener: %6.62
Selahattin Demirtaş:%9.21
Temel Karamollaoğlu:%0.48
Doğu Perinçek:%0.48

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%17.04
MHP: %5.19
CHP:%42.59
HDP:%21.48
İYİ PARTİ:%11.48

SUDAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0 

SUUDİ ARABİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%35.34
Muharrem İnce: %62.07
Meral Akşener: %0.86
Selahattin Demirtaş:%1.29
Temel Karamollaoğlu:%0.43
Doğu Perinçek:%0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%29.96
MHP: %5.29
CHP:%50.22
HDP:%11.01
İYİ PARTİ:%1.32

SİNGAPUR

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

TAYLAND

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

TÜRKMENİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:% 34.48
Muharrem İnce: %48.71
Meral Akşener: %8.19
Selahattin Demirtaş:%5.60
Temel Karamollaoğlu:%2.59
Doğu Perinçek:%0.43

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%27.59
MHP: %5.60
CHP:%34.05
HDP:%16.38
İYİ PARTİ:%12.50

UKRAYNA

Recep Tayyip Erdoğan:%29.57
Muharrem İnce: %53.04
Meral Akşener: %8.26
Selahattin Demirtaş:%8.26
Temel Karamollaoğlu:%0.43
Doğu Perinçek:%0.43

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:%35.04
MHP: %12.96
CHP: %25.55
HDP: %11.50
İYİ PARTİ: %11.31

UMMAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %24.08
Muharrem İnce: %71.02
Meral Akşener: %1.22
Selahattin Demirtaş: %3.27
Temel Karamollaoğlu: %0.41
Doğu Perinçek: %0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %16.80
MHP: %7.79
CHP: %60.66
HDP: %9.02
İYİ PARTİ: %3.69

ÜRDÜN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

YENİ ZELANDA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

YUNANİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %27.16
Muharrem İnce: %53.03
Meral Akşener: %4.95
Selahattin Demirtaş: %14.31
Temel Karamollaoğlu: %0.37
Doğu Perinçek: %0.18

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %22.28
MHP: %4.05
CHP: %36.10
HDP: %27.62
İYİ PARTİ: %7.18

SIRBİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %23.53
Muharrem İnce: %63.64
Meral Akşener: %6.95
Selahattin Demirtaş: %4.28
Temel Karamollaoğlu: %1.07
Doğu Perinçek: %0.53

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %17.11
MHP: %5.88
CHP: %42.78
HDP: %17.11
İYİ PARTİ: %13.37

MOLDOVA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %40.49
Muharrem İnce: %44.17
Meral Akşener: %7.98
Selahattin Demirtaş: %7.36
Temel Karamollaoğlu: %0
Doğu Perinçek: %0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: %35.37
MHP: %4.88
CHP: %32.93
HDP: %14.63
İYİ PARTİ: %10.98

MALTA

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan:0
Muharrem İnce: 0
Meral Akşener: 0
Selahattin Demirtaş:0
Temel Karamollaoğlu:0
Doğu Perinçek:0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ:0
MHP: 0
CHP:0
HDP:0
İYİ PARTİ:0

KAZAKİSTAN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %45
Muharrem İnce: %35
Meral Akşener: %10
Selahattin Demirtaş: %5
Temel Karamollaoğlu: %5
Doğu Perinçek: %0

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: 0
MHP: 0
CHP: 0
HDP: 0
İYİ PARTİ: 0

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
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