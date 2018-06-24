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Seçim sonuçları son durum! Cumhurbaşkanı kim oldu? Hangi parti hangi ilde önde? İşte oy oranları

24 Haziran 2018 seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile önde. Milletvekili seçim sonuçlarına göre ise Cumhur ittifakı 340 milletvekili sayısı ile önde. İşte Türkiye geneli seçim sonuçları...

24.06.2018 - 23:30 | Güncelleme:

Seçim sonuçları miltonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre seçim oy oranları.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan 23 40 25.242.328 %52,61
Muharrem İnce 4 4 14.777.142 %30,80
Selahattin Demirtaş 3 7 3.860.265 %8,04
Meral Akşener 0 0 3.580.326 %7,46
Temel Karamollaoğlu 0 0 429.273 %0,89
Doğu Perinçek 0 0 95.092 %0,20


Dünya liderlerinden Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından yurt içindeki siyasiler ve yurt dışındaki dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlamala telefonları geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan ilk lider oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev de Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Ak Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

 

AK PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Rize 141.929 %65,26 3
Konya 782.271 %59,64 10
Çankırı 68.096 %59,29 2
Kahramanmaraş 380.107 %58,73 6
Sakarya 365.233 %58,19 4

 

CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Kırklareli 115.933 %48,25 2
Edirne 123.921 %46,25 2
İzmir 1.181.238 %42,03 14
Muğla 255.768 %41,23 4
Tekirdağ 249.361 %38,74 3

 

MHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Osmaniye 97.952 32,30% 1
Bayburt 12.701 27,98% -
Yozgat 63.397 25,24% 1
Iğdır 21.897 24,86% 1
Kırıkkale 42.198 24,71% 1

 

HDP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Şırnak 161.055 %71,13 3
Hakkari 89.018 %70,51 3
Diyarbakır 531.195 %66,17 9
Batman 174.626 %63,01 4
Ağrı 139.130 %62,89 3

 

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI
ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Burdur 34.652 %20,23 -
Isparta 51.085 %18,82 1
Antalya 244.877 %17,26 3
Çanakkale 62.096 %17,15 1
Muğla 104.369 %16,83 1

 

MEVCUT DURUMDA BÜYÜKŞEHİRLERDE HANGİ PARTİ ÖNDE?
İL PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
Adana Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 4.545 4.340 %95 424.345 %34,60 8.047 5
Ankara Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 11.328 11.282 %100 1.378.873 %40,32 27.160 15
Antalya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 5.008 4.939 %99 486.491 %34,29 9.160 6
Aydın Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.562 2.544 %99 242.325 %34,39 1.554 4
Balıkesir Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.219 3.210 %100 343.534 %41,02 5.531 5
Bursa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 6.301 6.258 %99 865.580 %46,04 15.348 11
Denizli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.346 2.331 %99 266.209 %40,32 4.232 4
Diyarbakır Halkların Demokratik PartisiHDP 3.311 3.201 %97 531.195 %66,17 0 9
Erzurum Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.188 2.143 %98 230.213 %55,38 4.352 4
Eskişehir Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.074 2.061 %99 215.297 %38,40 4.041 3
Gaziantep Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.712 3.712 %100 522.865 %51,32 8.644 8
Hatay Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.125 3.117 %100 325.366 %35,75 5.335 4
İstanbul Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 28.825 28.699 %100 3.869.433 %42,51 60.675 43
İzmir Cumhuriyet Halk PartisiCHP 9.362 9.317 %100 1.181.238 %42,03 8.010 14
Kahramanmaraş Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.391 2.381 %100 380.107 %58,73 5.598 6
Kayseri Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.998 2.996 %100 429.205 %50,58 8.498 6
Kocaeli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.877 3.877 %100 566.720 %48,13 9.764 7
Konya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 4.701 4.695 %100 782.271 %59,64 11.537 10
Malatya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 1.977 1.977 %100 257.996 %53,89 3.158 4
Manisa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.436 3.430 %100 369.442 %39,79 6.213 5
Mardin Halkların Demokratik PartisiHDP 1.634 1.622 %99 230.898 %60,08 0 4
Mersin Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.875 3.852 %99 306.794 %27,94 5.558 4
Muğla Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.231 2.201 %99 255.768 %41,23 1.605 4
Ordu Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.015 2.009 %100 228.233 %48,72 5.263 3
Sakarya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.239 2.238 %100 365.233 %58,19 6.343 4
Samsun Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.247 3.246 %100 429.886 %51,91 8.162 5
Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.651 3.530 %97 433.855 %52,95 4.439 8
Tekirdağ Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.174 2.169 %100 249.361 %38,74 1.597 3
Trabzon Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.086 2.011 %96 269.026 %56,61 4.596 4
Van Halkların Demokratik PartisiHDP 2.049 1.853 %90 275.739 %59,83 0 5

 

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