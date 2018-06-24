Seçim sonuçları miltonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre seçim oy oranları.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan 23 40 25.242.328 %52,61 Muharrem İnce 4 4 14.777.142 %30,80 Selahattin Demirtaş 3 7 3.860.265 %8,04 Meral Akşener 0 0 3.580.326 %7,46 Temel Karamollaoğlu 0 0 429.273 %0,89 Doğu Perinçek 0 0 95.092 %0,20



Dünya liderlerinden Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından yurt içindeki siyasiler ve yurt dışındaki dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlamala telefonları geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan ilk lider oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev de Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçim başarısından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk Avrupa Birliği ülkesi lideri oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Ak Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

AK PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Rize 141.929 %65,26 3 Konya 782.271 %59,64 10 Çankırı 68.096 %59,29 2 Kahramanmaraş 380.107 %58,73 6 Sakarya 365.233 %58,19 4

CHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Kırklareli 115.933 %48,25 2 Edirne 123.921 %46,25 2 İzmir 1.181.238 %42,03 14 Muğla 255.768 %41,23 4 Tekirdağ 249.361 %38,74 3

MHP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Osmaniye 97.952 32,30% 1 Bayburt 12.701 27,98% - Yozgat 63.397 25,24% 1 Iğdır 21.897 24,86% 1 Kırıkkale 42.198 24,71% 1

HDP'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Şırnak 161.055 %71,13 3 Hakkari 89.018 %70,51 3 Diyarbakır 531.195 %66,17 9 Batman 174.626 %63,01 4 Ağrı 139.130 %62,89 3

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER VE ISI HARİTASI ŞEHİR OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Burdur 34.652 %20,23 - Isparta 51.085 %18,82 1 Antalya 244.877 %17,26 3 Çanakkale 62.096 %17,15 1 Muğla 104.369 %16,83 1

MEVCUT DURUMDA BÜYÜKŞEHİRLERDE HANGİ PARTİ ÖNDE? İL PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ Adana AK Parti 4.545 4.340 %95 424.345 %34,60 8.047 5 Ankara AK Parti 11.328 11.282 %100 1.378.873 %40,32 27.160 15 Antalya AK Parti 5.008 4.939 %99 486.491 %34,29 9.160 6 Aydın CHP 2.562 2.544 %99 242.325 %34,39 1.554 4 Balıkesir AK Parti 3.219 3.210 %100 343.534 %41,02 5.531 5 Bursa AK Parti 6.301 6.258 %99 865.580 %46,04 15.348 11 Denizli AK Parti 2.346 2.331 %99 266.209 %40,32 4.232 4 Diyarbakır HDP 3.311 3.201 %97 531.195 %66,17 0 9 Erzurum AK Parti 2.188 2.143 %98 230.213 %55,38 4.352 4 Eskişehir AK Parti 2.074 2.061 %99 215.297 %38,40 4.041 3 Gaziantep AK Parti 3.712 3.712 %100 522.865 %51,32 8.644 8 Hatay AK Parti 3.125 3.117 %100 325.366 %35,75 5.335 4 İstanbul AK Parti 28.825 28.699 %100 3.869.433 %42,51 60.675 43 İzmir CHP 9.362 9.317 %100 1.181.238 %42,03 8.010 14 Kahramanmaraş AK Parti 2.391 2.381 %100 380.107 %58,73 5.598 6 Kayseri AK Parti 2.998 2.996 %100 429.205 %50,58 8.498 6 Kocaeli AK Parti 3.877 3.877 %100 566.720 %48,13 9.764 7 Konya AK Parti 4.701 4.695 %100 782.271 %59,64 11.537 10 Malatya AK Parti 1.977 1.977 %100 257.996 %53,89 3.158 4 Manisa AK Parti 3.436 3.430 %100 369.442 %39,79 6.213 5 Mardin HDP 1.634 1.622 %99 230.898 %60,08 0 4 Mersin AK Parti 3.875 3.852 %99 306.794 %27,94 5.558 4 Muğla CHP 2.231 2.201 %99 255.768 %41,23 1.605 4 Ordu AK Parti 2.015 2.009 %100 228.233 %48,72 5.263 3 Sakarya AK Parti 2.239 2.238 %100 365.233 %58,19 6.343 4 Samsun AK Parti 3.247 3.246 %100 429.886 %51,91 8.162 5 Şanlıurfa AK Parti 3.651 3.530 %97 433.855 %52,95 4.439 8 Tekirdağ CHP 2.174 2.169 %100 249.361 %38,74 1.597 3 Trabzon AK Parti 2.086 2.011 %96 269.026 %56,61 4.596 4 Van HDP 2.049 1.853 %90 275.739 %59,83 0 5