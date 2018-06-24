Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Dün itibaren başlayan seçim yasakları devam ediyor. Peki 24 Haziran seçim yasakları neler nelerdir? 24 Haziran seçim yasakları ne zman bitecek? Merak edilen soruların cevabını YSK günler öncesinden kamuoyuyla paylaştı.

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR - SEÇİM YASAKLARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bugün saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.