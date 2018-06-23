Yaklaşık iki ay süren seçim maratonun sonuna geldi. yarın yani 24 Haziran Pazar günü vatandaşlar milletvekilleri ve Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de en çok sorulan sorular arasında "Seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor?" soruları yer alıyor. Peki seçim yasakları nelerdir? Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili merak edilenler:

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seçim günü yani 24 Haziran Pazar, saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak.

ALKOLSÜZ DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN İTİBAREN SERBEST

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.

YAYIN ORGANLARIYLA İLGİLİ YASAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

YAYIN YASAĞI SAAT 21.00'DE KALKIYOR

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.