Kuzey Kore gündemiyle yatıp kalkan Japonya'da Başbakan Shinzo Abe oynadığı erken seçim kumarını kazandı ve seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Abe'nin şimdiki hedefi ise Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan pasifist anayasasını değiştirmek...
Artan dış tehditlere karşı harekete geçmek isteyen Başbakan Shinzo Abe'nin seçim kampanyası sırasındaki en önemli gündemi de Japonya'nın savaş hakkından feragat ettiği pasifist anayasayı değiştirmek üzerineydi. Abe'nin liderlik ettiği Liberal Demokrat Parti ve onun koalisyon ortağı, seçimlerden zaferle çıkarak parlamentodaki koltukların yüzde 80'ini kazanmayı başardı.
Ancak Abe, seçim zaferinden sonra yaptığı ilk konuşmada konu üzerinde bölünmüş olan toplumu ikna etmeye çalışacaklarını belirtti. Abe konuyla ilgili olarak, "Üçte ikilik çoğunluğu sağladık ancak iktidar ve muhalefet arasında geniş çaplı bir anlaşma zemini sağlamamız gerekiyor. Daha sonra da halkımızın anlayışını kazanmamız gerekiyor ki, referandumda çoğunluğu sağlayabilelim" ifadelerini kullandı.
MEVCUT ANAYASA SAVAŞ HAKKINDAN İLELEBET VAZGEÇİLDİĞİNİ BELİRTİYOR
Japonya'nın ABD işgalinde bulunduğu sırada, 1946'da, yazılan anayasanın 9. maddesinde savaşın uluslararası sorunların çözümü için bir yol olmadığı belirtiliyor ve Japonya'nın silahlı kuvvetler bulundurmayacağını kabul ediyor. Ancak Asya ülkesinin Japon Öz Savunma Gücü isimli askeri bir gücü bulunuyor. Anayasal olarak saldırıya uğramadıkça savaşa giremeyen Japonya'nın ABD ile imzaladığı savunma paktı, Japonya'nın saldırıya uğraması durumunda ABD'nin de savunmaya katılmasını öngörüyor.
Japonya'yı 'savaş hakkından' ilelebet vazgeçtiğinin belirtildiği anayasa ayrıca Japonya'nın nükleer silah üretmesini, bulundurmasını ve geliştirmesini de yasaklıyor.
Yürürlükteki pasifist anayasa, savunucuları tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savunma sanayine kaynak ayırmak zorunda kalmayan Japonya'nın ekonomik atılımının ve savaş sonrası kurulan demokratik yönetimin mimarı olarak görülürken, ülkedeki muhafazakarlar 2. Dünya Savaşı'nda alınan yenilginin ardından yürürlüğe giren anayasanın Japonya'yı aşağılama amacı taşıdığını düşünüyor.
JAPONYA İKİYE BÖLÜNDÜ
2015'te Japon parlamentosunda yapılan düzenlenlemeyle Japon Öz Savunma Gücüne, saldırı altındaki müttefik güçlere yardım etme yetkisi vermiş, bu değişiklik Japonya'da uzun süre tartışılmıştı. 2015'te yapılan değişiklikle Japon kuvvetlerinin dünyanın herhangi bir yerindeki müttefiklerine askeri destek verebilmesi mümkün hale getirilmişti. Ancak değişiklikler pasifist anayasanın delindiği yönünde yorumlara neden olmuştu.
Yıllardır anayasa değişikliği gündemini tartışan Japonya, son anketler toplumun konuyla ilgili olarak bölündüğünü gösteriyor. NHK'nın son anketine göre, yüzde 32'lik bir dilim anayasanın değiştirilmesi yönünde fikir belirtilirken, yüzde 21 anayasanın değiştirilmesine karşı çıkıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 39.
Japonya'da anayasa değişikliği yapılabilmesi için parlamentoda üçte ikilik bir çoğunluğun sağlanması ve sonrasında yapılacak referandumda çoğunluğun kazanılması gerekiyor.
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Misafir 5 dakika öncefazla havalara girme senide indirmeye çalışır abd.00
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Misafir 20 dakika öncedonanımlı,asil ve onurlu insanlar...00
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Misafir 44 dakika önceYakışır samurayıma.60