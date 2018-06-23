Seçimi HABERTURK.COM'dan takip edin

24 Haziran 2018 geldi çattı... Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27'nci dönem parlamentosunu belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından bütün Türkiye'nin gözü sandıklardan çıkacak sonuçlarda olacak.

1- Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda mı tamamlanacak yoksa sonucu 8 Temmuz 2018'de yapılacak 2. tur mu belirleyecek?

2- Milletvekili seçimlerinde sonuç ne olacak? İttifakların oy oranları, partilerin oy oranları nasıl şekillenecek? Meclis'teki sandalye dağılımı nasıl olacak?

HABERTURK.COM'da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçim sonuçları anbean takip edilebilecek.

HABERTURK.COM anasayfasının üst kısmında her iki sonuçların da yer aldığı anlık güncellenen grafiklerde son durum görülecek. Cumhurbaşkanı ya da milletvekili seçimlerine ait grafiklerden her iki seçime ait bütün detayların olduğu sayfalara ulaşılabilecek.

Bu sayfalarda karşınıza ilk olarak bir Türkiye haritası çıkacak ve oyların dağılımı bu harita üzerinde görülecek. Haritadan illere ve ilçelere göre oy dağılımına da ulaşılabilecek.

İllerin detay sayfalarında adayların ve partilerin aldıkları oyların geçmiş seçimlerle karşılaştırması yer alacak.

Adayların ve partilerin en çok oy aldığı iller de bu sayfalarda olacak. Yine büyükşehirlerdeki sonuçlar da bu sayfalarda bulunacak.

Yurtdışı seçim sonuçları da ülke ülke seçim sayfalarında olacak.