Türkiye 2018 yılında erken seçime gidiyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Meclis'i oluşturacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek. 16 Nisan 2017 referandumu ile onaylanan Anayasa değişikliği gereği Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi aynı gün yapılmak zorunda.
Erken seçim kararı sonrası "Seçimler ne zaman? Seçimler 2018 yılında hangi gün? Seçimler bu pazar mı?" soruları, cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki; Seçimler ne zaman? İşte cevabı...
SEÇİMLER NE ZAMAN?
Türkiye MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısıyla erken seçim sürecine girdi. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sonucu 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verildi. Yani 2018 seçimleri 24 Haziran Pazar günü yapılacak.
SEÇİMLER BU PAZAR MI?
Seçimler 24 Haziran Pazar günü yapıalcak. Önümüzdeki ilk pazar günü yani bu pazar günü Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanını ve Meclis'i oluşturacak milletvekillerini seçecek.
YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından hazırlanan seçim takvimi 26 Nisan günü Resmi Gazete'de yayınladı.
İşte YSK'nın yayınladığı seçim takvimi:
30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi
1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih
5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.
6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.
7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.
9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.
10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.
11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.
13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı.
14 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı.
21 MAYIS: Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü
7 HAZİRAN: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
8 HAZİRAN: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.
13 HAZİRAN: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.
14 HAZİRAN: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
17 HAZİRAN: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.
19 HAZİRAN: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
23 HAZİRAN: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.
24 HAZİRAN: Oy verme işlemi.
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