HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, meydandaki coşkulu kalabalığın coşkusunu 25 Haziran sabahında büyüterek sürdüreceklerini belirtti. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın her zaman sıkıntılı zamanlarında kurtuluşun işaretini verdiğini vurgulayan Tezcan, “Doğum sancılarının başladığı 2018 yılında demokrasi için, özgürlük için, iş için, ekmek için, işsizlik ve yoksulluğu yok etmek için 2018 seçimlerine iki yiğitle giriyor. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu öbür yanda Muharrem İnce ile hazır ol Türkiye geliyoruz” diye konuştu.

Bayramların dostlukların pekiştiği gün olduğunu kaydeden Tezcan, bayramlarda dargınlıkların ortadan kalkmasını ve huzurun hakim olmasını istediklerini bildirdi.

Sonucun çok güzel olacağını biliyoruz

CHP Ortaca İlçe Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programa, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Muğla Milletvekili adayları Mürsel Alban, Av. Burak Erbay, İbrahim Ertürk ve partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Sertkaya, “Seçim çalışması süreci hepimiz için çok yoğun geçiyor. Sonucun çok güzel olacağına inanıyorum. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

"Mehmet Sertkaya ve partililer vatandaşlarla bayramlaştı."

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