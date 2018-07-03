Seçkin Özdemir'den evliliğe yeşil ışık

Yaklaşık bir ay kadar önce meslektaşı Demet Özdemir'le yeni bir aşka yelken açan Seçkin Özdemir evlilik ile ilgili sorulara, "Evlilik karşınıza çıkacak kişi ile ilgili bir durum. Sevdiğiniz ve hayatı paylaşabileceğiniz biriyle olduktan sonra neden olmasın?" diyerek yeşil ışık yaktı