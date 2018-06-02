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Baş başa sohbet eden ikiliye ilerleyen dakikalarda arkadaşları eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmesi üzerine Özdemir, “Zeynep çok yakın arkadaşım. Gerçekten sevgilim değil. Şu an aşk hayatımda kimse yok” açıklaması yaptı. Gerildiği gözlenen Koçak ise sorulan soruları yanıtsız bıraktı.