‘Seçkin Özdemir’ sorusu Yasmin Erbil’i kaçırttı

HT Magazin’de yer alan habere göre, Erbil, Özdemir’le ilişki yaşayıp yaşamadığı yönündeki sorular üzerine koşar adımlarla alışveriş merkezinden ayrıldı.





Kumbasar ise “Kızım artık 21 yaşında bir yetişkin. Kendi kararlarını verecek yaşta. Her şekilde arkasındayım” dedi.

Seçkin Özdemir

Yasmin Erbil