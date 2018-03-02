Cadde'nin haberine göre, Seçkin Piriler ile Meral Kaplan, sabah saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde beraber alışveriş turuna çıktı.

Seçkin Piriler, "Arkadaşlar görüşmeler var tabii ki. Teklifleri değerlendirip acele karar vermek istemiyorum. Her şey olacağına varır, netleşince tekrar konuşuruz. Meral’in fazla zamanı yok, 1-2 saat dolaşıp çıkacağız” dedi.