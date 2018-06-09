HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, oğlu Hakan’ı okuldan almaya giderken Nişantaşı’nda görüntülenen Piriler, çapkınlara yüz vermediğini söyledi. Kimseye yan gözle bakmadığını söyleyen ünlü model, “Kimseye, hiçbir erkeğe bakmıyorum ama yol boyunca en az 10 araba yanımdan geçerken süzüyor. Olsun, bakarsa baksınlar, ne yapayım?” dedi.

Tekrar evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulan medyatik güzel, “Onurlu bir şekilde boşandım. Bu saatten sonra üç beş günlük ilişki yaşayacak halim yok” diye konuştu.