2 Sene Önce Kaan Tangöze'den boşanan Seçkin Piriler'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Duymayan Kalmasın programının haberine göre, Seçkin Piriler'in rock gitaristi Metin Türkcan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Piriler geçtiğimiz günlerde Türkcan ile sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşmıştı.