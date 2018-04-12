Cadde'nin haberine göre, gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü sohbet eden Meral Kaplan ile Seçkin Piriler, Burak Deniz ve Büşra Develi'nin başrolünü oynadığı 'Arada' filminin galasına gideceklerini ama öncesinde alışveriş merkezine gelip kahve içmek istediklerini söyledi.

Yakın dostlar, gala saati gelene kadar bir restoranda oturarak sohbet etti.