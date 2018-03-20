HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, Seçkin Piriler, önceki akşam bir kız arkadaşı ile Nişantaşı sokaklarında meyhaneye giderken görüntülendi.



Piriler’in neşeli olduğu gözlendi.



Bu Konu İle İlgili Haberler