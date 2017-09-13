Seçkin Piriler, Kıvılcım'a nispet mi yaptı?

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Olaylı boşanma süreci sonrası Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler oğullarının doğum gününde buluştu. Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze ve eski eşi Seçkin Piriler oğulları Hakan'ın 7'nci yaş günü kutlamasında bir araya geldi. Piriler aile arasında gerçekleşen partiden bir kareyi sosyal medyada hesabından paylaştı. Piriler'in bu fotoğrafına 'Kıvılcım'a nispet' olarak yorumlandı.

