HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bir şarkıcıyı canlandırmak için anlaştığı dizi projesinin iptal edildiğini açıklayan Piriler, hayatını eski eşi Kaan Tangöze’nin ödediği nafaka ile idame ettirdiğini söyledi.





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