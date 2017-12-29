Cadde’nin haberine göre, Seçkin Piriler'e, müzisyen Kaan Tangöze ile evliliğinin bitmesine neden olduğunu iddia ettiği Kıvılcım Ural'ın kendisi için söylediği "Eski k…." benzetmesi hatırlatıldı.



”Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum diyen” eski manken, "O kadının ismini ağzıma almak istemiyorum. Şu an devam eden bir mahkememiz var. O yüzden konuşmam yasak" dedi.

Kıvılcım Ural

Seçkin Piriler