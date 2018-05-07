HT Magazin'de yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü manken, “Hayatım podyumda geçti. 20 yıldır bu işi yapıyorum, daha uzun yıllar da devam edeceğim” diye konuştu.



Defilede özel bir dans gösterisi de sunan Piriler, “Dans etmek göründüğü kadar kolay bir iş değilmiş” dedi.

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