HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, ‘Duymayan Kalmasın’a konuk olan Ural, bir iddiada daha bulundu.



Kaan Tangöze ile geçen yıl Bodrum’da tatil yaptıkları sırada Piriler’in ünlü şarkıcıya erotik mesajlar gönderdiğini iddia eden Ural, mesajları Piriler’in o dönemki sevgilisi Özgür İnal’a yolladığını ve çiftin ayrıldığını açıkladı.

Özgür İnal

Kıvılcım Ural

Seçkin Piriler

kaan tangöze