Bir magazin programında sunuculuk yapan Seda Akgül geçen yıllarda verdiği kilolarla gündeme gelmiş ve kısa zamanda kilo vermesinin nedeni olarak da mide ameliyatı ve zayıflatıcı haplar gösterilmişti.

Zaman zaman bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren ve kendisinin bu konuda daha fazla malzeme edilmesini istemeyen Seda Akgül, paylaştığı son videoyla konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı.

Tarkan’ın çok konuşulan bebek videosunu taklit eden ve kilolarını nasıl verdiğiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyen Seda Akgül’ün bu videosu çok konuşulacak.



İşte Seda Akgül'ün o paylaşımı:

Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bana da hergün soruluyor. 'doğru mu, değil mi?' 'Değil' desemde inanmıyorlar. 'Yok öyle bir şey' desem de inanmıyorlar, demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Hayır yalan! İlaçla zayıflamadım, çok yakında açıklayacağım...



Öte yandan Seda Akgül'ün jest ve mimiklerinin Tarkan’ınkilerle neredeyse aynı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile müjdeli haberi takipçileriyle paylaşmıştı.