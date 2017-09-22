4 | 13

Ünlü sunucu, bu çağrıya olumlu yanıt vermek istediğini, ancak talibini Türkçesi bozuk olduğu için reddettiğini belirten esprili bir yorumda bulundu: Türkçe'si düzgün olsa 'he' diyeceğim ama... Sağolsun seçenek de sunmuş!