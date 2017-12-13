Sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 3 yıl önce hayatını kaybeden köpeği için duygusal ifadeler kullandı.

Seda Akgül'ün Instagram paylaşımı şöyle:

"Evladım benim. Allah bana çocuk veya hamilelik nasip etmedi ama seni verdi. Seni ellerimle toprağa verişimin tam üçüncü yılı bugün. Ne kokun eksildi benden, ne sevgin. Sadece sana kavuşmak için sıramı bekliyorum. Tek aşkım. Sıramı da benim için üzülmesinler diye bekliyorum. Sen gittin ya. Panik atağım bile geçti. Nasıl olsa canım beni bekliyor yeşil çimenlerde. Geleceğim annem. Sen üşüme. Benim üzüm gözlüm. Benim kara gözlüm. Benim hüzün gözlüm. Kirpiğine kurban olayım."

seda akgül