Seda Akman, Kalp Atışı dizisine dahil oldu!

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Atışı’nın oyuncu kadrosuna Seda Akman, Bahar'ın annesi Esra karakteri ile dahil oldu.

ESRA KARAKTERİ KİMDİR?

Savaşın, bir coğrafyaya getirdiği acıları iyileştirmek Esra için vatana hizmet etmek demektir. Bu uğurda evliliğini ve hatta en önemlisi kızını kaybetmiştir. İdealist biridir. Yıllarca o bölgelerde doktorluk yaptıktan sonra şimdi bizim hastanede çalışmaya başlayacaktır. Sinan’ın dediği gibi geç kalınmış bir geri dönüştür. Bugüne kadar tanık olduğu olaylar onu mükemmel bir cerrah yapsa da anneliği başaramamıştır. Esra'nın hastaneye gelişiyle Eylül’ün de hayatı değişir. Eylül'ü önce kendi kızının yerine koyan Esra'nın gerçekleri öğrenmesi, her şeyi değiştirecektir. Diğer tarafta ise onun acilinde hayatlar kurtarılırken, herkes imkansız denen bir şeyin olmadığını görecektir.

Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Kalp Atışı’nda Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e; Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

“Kalp Atışı”nın merakla beklenen 12. bölümü 22 Eylül Cuma saat 20.00’de Show TV’de!

KALP ATIŞI'NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Selim’in itirafı üzerine, Ali Asaf’ın da aynı korumacı tavrı Eylül’ün oldukça gerilmesine sebep olur. Fakat bu sefer Ali Asaf da farklıdır. Eylül karşısında bambaşka bir Ali Asaf bulur.

Bu gerginlikte, Eylül’ün kız kardeşi İpek’in, Ali Asaf’ın yanında yer alması da Eylül’ü iyice kızdırır. İpek hastanedeki ilk gününde herkes için etkileyicidir.

Sinan ise Bahar’ın intikamı için hamlelerini yaparken, hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Eylül Ziyanur’un yardımıyla büyükannesinin ölümü ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Fakat aynı bilgi Ali Asaf için ise büyük bir sonun başlangıcıdır.

Tüm yaşananlar belki de artık Eylül ve Ali Asaf arasında ki tüm dengeleri değiştirecektir...

KALP ATIŞI 11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eylül, Sinan’dan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Uzun süre kendine gelemeyen ve her şeyi sorgulamaya başlayan Eylül ile Ali Asaf arasında soğuk rüzgarlar esti. Ali Asaf ve Eylül’ün trafik kazası geçiren ve arabada sıkışan hastaya yaptığı etkileyici müdahale heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bu sırada kardeşi İpek’le tanışan Eylül büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan’ın Eylül’e nefretinin giderek arttığını gördüğümüz bölümde, Fatih de Bahar’ın acısını atlatamayarak büyük bir travma yaşadı. Fatih, yaşadığı acıyla saldırganın yanına gitti ve boğazına bıçak dayadı.

Fatih’in kendisini vazgeçirmeye çalışan Ali Asaf’a “yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok!” dediği final sahnesi nefesleri kesti.