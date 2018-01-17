HT Magazin’de yer alan habere göre, rol aldığı ‘Arif V 216’ filminin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü oyuncu, “Gişede 3 milyona yaklaştık, film çok güzel. Ben 6 kez izledim, gurur duyduğum bir iş oldu” dedi.



Seda Bakan

Arifv216

cem yılmaz