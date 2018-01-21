Makaron’un haberine göre, güzel oyuncu, “Biz elimizden geleni yaptık, çok iyi gidiyor. Kıymeti bilinmesi gereken bir iş” dedi.



Bakan, yanına gelen sokak çalgıcılarını geri çevirmeyerek, 50 TL bahşiş verdi. Çalgıcı ise Bakan’a, “Bu parayı evimde çerçeve içine koyacağım” dedi.

Seda Bakan

Arif V 216

Arifv216

Arif v 216 fragman

Arif v 216 ne zaman çıkacak