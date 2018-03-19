Başarılı oyuncu Seda Bakan'ın geçen ay eğlenmek için gittiği mekanda eşi Ali Erel ile tartıştığı iddia edilmişti.



Oyuncu söylentilere nokta koydu. Karnaval'da yer alan habere göre, Bakan, "O gün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününde kavga edecek kadar bitik değilim!" dedi.

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