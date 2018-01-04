2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan, Hello dergisine verdiği röportajda, “Evlendikten sonra hayatınızda ne değişti?” sorusunu, "Çamaşır, bulaşık arttı. Yemek yapma derdi çıktı ama çok mutluyum" şeklinde cevapladı.

Ali Erel

Seda Bakan