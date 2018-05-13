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Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa, "Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi. Allah’ın mucizesine tanık olmak... İzahı yok. 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım, canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi" notu düştü.