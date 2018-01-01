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Yazdan bu yana sizde bir farklılık var. Daha bir gençleri takip eder, daha çok dışarı çıkar ve görünür oldunuz. Yalnızlık mı yarıyor size?

Arkadaşlarım bana resti çekti, “Bir daha âşık olmak yok” dediler. Âşık olunca kendimi eve kapatıyorum ben. Ne manasız bir şey değil mi? Siz öyle misiniz mesela, değilsiniz. Ben niye öyleyim? Ahmaklaşıyorum herhalde kendi kendime eve mi kapanıyorum ya da beni mi kapatıyorlar, ne oluyor? Beni kimseye göstermek mi istemiyorlar? Arkadaşlarım da bozuluyor haliyle. Onları ihmal ettim. Hatta onlara ihanet ettim galiba. Şimdi şimdi anlıyorum. Bana bir farkındalık geldi, kendimi keşfetmeye başladım.