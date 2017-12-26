Seda Sayan 4 yaş küçüldü

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Hürriyet'in haberine göre; Sibel Can gibi şarkı söylemesi ve sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü söyleyen Seda Sayan, “Yaşı düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Hâlbuki benden 2 yaş büyük ablam vardır. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin” dedi.