HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, turuncu mini elbisesiyle dikkat çeken şarkıcı, “Arkadaşlar, hava çok soğuk” diyerek hızlı madımlarla otomobiline yürüdü.



Sayan, olası bir frikik vakasının önüne geçmek için şoföründen montunu isteyip beline bağlayarak aracına öyle bindi.





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