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Çok tatlı ve sempatik adam. Ben de bunu Demet Akalın'a söyledim, o da durur mu? Mehmet Erdem'i ertesi gün aradım, özür diledim. Mehmet Erdem'in hayatında biri var, platnoik aşk diye bir şey yok bana böyle şeyler ters.