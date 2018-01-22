5 | 9

İkilinin konser esnasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem yaratınca Sayan, Instagram hesabından “Seda Sayan eski sevgilisine döndü’ gibi yorumlar yapmayın lütfen. Murat Bey’le tabii ki görüşüyoruz. Gözünden önemli bir operasyon geçirip konserime yetiştiği için ‘Bak iyileşmişsin, hiçbir şeyin kalmadı’ şakalaşmasından ibarettir” açıklaması yaptı.