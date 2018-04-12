"İLK SEDA ABLA SİLİNDİ"

HT Magazin'de yer alan habere göre, ayakkabısının altına Seda Sayan’ın ismini yazdığını belirten Aslı Hünel, “İlk silinen Seda Abla’nın adı oldu. Allah kısmetini açtı galiba. Benden sonra kendisini evlendiriyoruz” dedi.



“Ben tövbe ettim, bir daha evlenmem” diyen Sayan ise düğünde sahneye de çıkarak 'Dostum Dostum' adlı şarkıyı seslendirdi.