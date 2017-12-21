Makaron’un haberine göre, Sayan, “Bundan sonra bana evlilik soruları sormayın, altı kere evlendim. Bir daha evlilik yok ama aşk her zaman olabilir” dedi.

“Demet Akalın ile Ebru Yaşar’ın barışmasına sizin aracı olduğunuzu öğrendik. Doğru mu?” sorusuna şarkıcı, “Demet akıllı kadın, kimseye kolay kolay küsmez” dedi.

Seda Sayan